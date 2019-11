Algérie: Tebboune - La sécurité et la stabilité du pays tributaires de la forte participation à l'élection

Ghardaia — Le candidat indépendant à l'élection présidentielle du 12 décembre, Abdelmadjid Tebboune a indiqué ,jeudi depuis Ghardaïa, que la sécurité et la stabilité du pays étaient tributaires du prompt passage du flambeau aux jeunes et de la forte participation au scrutin.

Animant un meeting dans une salle de cinéma au centre-ville de Ghardaïa, au 12e jour de sa campagne électorale placée sous le slogan "Engagés pour le changement, capables de le réaliser", M. Tebboune a précisé que "la génération de la glorieuse Révolution de Novembre 1954 s'est acquittée de son devoir et a assumé sa part de sacrifices avant de transmettre le flambeau à la génération qui lui a succédé", soulignant l'impératif de "passer promptement ce flambeau aux jeunes pour garantir la sécurité et la stabilité de l'Algérie" et "éviter tout conflit générationnel".

Après avoir salué les efforts de l'Armée nationale populaire (ANP) pour préserver la sécurité et la stabilité du pays et contrecarrer les plans des comploteurs, le prétendant à la magistrature suprême a insisté sur la nécessité d'une "forte" participation à la prochaine échéance électorale afin de "préserver cette stabilité et la cohésion du peuple" et "éviter les dérapages et les retombées des périodes de transition".

Pour M. Tebboune, les avis s'opposant à la participation à ce rendez-vous constitutionnel doivent être respectés comme l'exigent les principes de l'exercice démocratique.

Promettant d'opérer "un changement radical" s'il venait à être élu, M. Tebboune a fait savoir que "la réalité est devenue inacceptable pour plusieurs raisons, notamment la corruption", soulignant, dans ce sens, que"ce changements doit s'opérer grâce à des compétences nationales", d'autant que les jeunes algériens "sont qualifiés pour édifier une Algérie nouvelle fondée sur l'économie du savoir et l'agriculture moderne".

Il a réitéré, en outre, son engagement à lutter contre le chômage à travers plusieurs mécanismes contenus dans son programme électoral portant 54 engagements, dont "la création d'une banque chargée de l'accompagnement des projets économiques des jeunes, l'incitation des start-up afin de créer de nouvelles richesse à même d'éliminer le chômage et la marginalisations", ajoutant que son programme permettra "d'effectuer un examen minutieux des problème de l'Algérie" dans tous les secteurs, à leur tête "les problèmes liés à la frange des jeunes et le phénomène de l'immigration clandestine".

Le candidat à la magistrature suprême a promis, s'il venait à être élu Président, "l'instauration d'un état démocratique et social tel que souhaité par les Chouhada", démentant être opposé aux hommes d'affairesdévoués et honnêtes.

Exprimant son engagement à "encourager la finance islamique", M. Tebboune a promis "l'éradication de tous les bidonvilles et les habitations précaires se trouvant à travers l'ensemble du territoire national.