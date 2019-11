Afrique: CHAN Total 2020 - La machine définitivement lancée

La première session du Comité d'organisation local hier à Yaoundé a été l'occasion d'évaluer l'état d'avancement des préparatifs.

Le prochain Championnat d'Afrique des nations (CHAN) Total aura bel et bien lieu au Cameroun du 4 au 25 avril 2020. La nouvelle en soi n'est plus une information. La nouveauté réside toutefois dans la validation et l'officialisation de ces dates par la Confédération africaine de football (CAF) à travers son Comité exécutif réuni en fin de semaine dernière au Caire en Egypte. Du coup, le pays organisateur peut accélérer les préparatifs de la compétition.

D'où la tenue de la première session du Comité d'organisation local COCAN 20-21 hier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. L'occasion pour le président, Narcisse Mouelle Kombi, par ailleurs ministre des Sports et de l'Education physique (MINSEP), de faire le point avec les présidents des Comités de sites, les présidents des Commissions techniques, le directeur du tournoi. Mais aussi, les membres statutaires que sont, entre autres, Issa Hayatou, conseiller spécial du président, et Seidou Mbombo Njoya, président de la FECAFOOT et vice-président du Comité d'organisation. Si, globalement, les préparatifs avancent bien sur les différents sites que sont Yaoundé-Mfandena, Douala-Bepanda, Douala-Japoma et Buea-Limbé, quelques réajustements s'imposent.

Selon le gouverneur de la région du Centre et président du Comité de site de Yaoundé, Paul Naseri Bea, il y a des soucis d'entretien de la pelouse du stade annexe de l'Omnisports. Tout comme il a évoqué le renforcement des mesures de sécurité afin d'éviter l'envahissement de l'aire de jeu par les spectateurs comme lors de la récente rencontre Cameroun- Cap Vert. Au Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua s'est satisfait de la bonne évolution des travaux de la pénétrante Est de Douala ainsi que du stade de Japoma dont le taux d'avancement est estimé à 98,76%. Au Sud-Ouest, les infrastructures sportives sont prêtes depuis 2016, selon Bernard Okalia Bilaï, le gouverneur. Il faut toutefois mettre l'accent sur les grilles de sécurité et d'autres petits aménagements. Au cours de la session, le site Internet du Comité d'organisation, a été soumis à la critique de l'assemblée.

Ainsi que les premières affiches qui seront bientôt visibles à travers le pays. Dans ses recommandations, Narcisse Mouelle Kombi a invité les membres du Comité d'organisation local à œuvrer pour la bonne préparation de la cérémonie de tirage au sort du CHAN prévue en janvier prochain. Il s'agissait aussi de s'assurer de la mobilisation de tous pour l'implémentation des instructions du chef de l'Etat qui souhaite la réussite de l'évènement. Le tout, avec des moyens limités au vu du contexte économique contraignant que connaît le pays. La FECAFOOT, elle, a été invité à tout mettre en œuvre pour une préparation maximale de la sélection nationale des Lions A' dont l'objectif en avril prochain est clair selon le MINSEP : la victoire.