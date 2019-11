Sénégal: CAF - «Bande d'incapables », le nouveau coup de gueule de Pape Diouf à l'endroit d'Ahmad Ahmad et son équipe

Ses propos ne plairont certainement pas à l'instance dirigeante du football africain. Mais Pape Diouf n'y accorde pas de l'importance et a tenu à lancer son coup de gueule.

Dans un entretien accordé au journal L'Observateur, l'ancien président de l'Olympique de Marseille n'y est pas allé par le dos de la cuillère, traitant les responsables de la Confédération Africaine de Football (CAF) de « bande d'incapables ». Il réagissait au changement de dates prévu pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021.

« Ce n'était pas seulement pour ne pas mécontenter les clubs européens, c'était d'après les dirigeants de la CAF, la solution avec un L majuscule. Aujourd'hui, ils reviennent en arrière. Je me demande bien où se trouve la vérité. Est-ce qu'elle était là lorsque la Caf avait décidé de reculer la Can au mois de juin ? Ou est-ce que c'est maintenant ? J'ai toujours soutenu que depuis le départ d'Issa Hayatou, nous sommes malheureusement gouvernés par une bande d'incapables qui ne savent absolument pas à quel saint se vouer et qui ne font pas du tout avancer le football africain », a lâché Pape Diouf venu au Sénégal pour assister à un événement organisé à Dakar mardi.

Pour l'ancien patron de l'Olympique de Marseille, évoquer les conditions météorologiques pour justifier le glissement de la date de la CAN 2021 n'est qu'un prétexte fallacieux.

« Toute décision appelle une explication. Ce qui est plus difficile, c'est de trouver des justifications. Et en l'occurrence, il n'y a aucune justification », a ajouté Pape Diouf. Pour lui, depuis le départ d'Issa Hayatou, la CAF « vit au rythme, non seulement des faux-pas, mais surtout de l'inconséquence ».