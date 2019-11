Ile Maurice: Friendly Thursday, pour rompre avec le Black Friday

Des remises importantes, des produits à meilleur marché et de belles affaires. C'est ainsi que peut se résumer le Black Friday, concept américain qui existe depuis maintenant soixante ans. Et qui a gagné nos côtes il y a quelques années. Sauf que, si cet événement fait le plaisir des commerçants et des consommateurs, il n'est nullement respectueux de l'environnement et ne fait pas dans la durabilité. Raison pour laquelle plusieurs boutiques et marques locales ont décidé de faire la différence. Comment ? En participant au Friendly Thursday, aujourd'hui.

L'idée vient de la marque locale de lunettes de soleil Helios Eyewear. Placé sous le signe de l'éco-responsabilité et de la consommation locale, le Friendly Thursday se tient expressément un jour avant le Black Friday. Son objectif est d'éveiller la conscience écologique des Mauriciens à la veille de ce jour de soldes international, qui lance la période d'achats et de surconsommation de fin d'année.

Marques et produits locaux

«Le Black Friday a un impact considérable tant au niveau social qu'environnemental et va à l'encontre des principes de développement durable. Nous avons imaginé le Friendly Thursday pour sensibiliser les Mauriciens à l'importance de l'économie circulaire, les inciter à consommer davantage local et privilégier des produits respectueux de l'environnement, en particulier à l'aube de cette période de fêtes», soutient Ingrid de Spéville, Brand Manager d'Helios Eyewear.

À travers le Friendly Thursday, les Mauriciens sont invités à découvrir les marques et produits locaux dans les boutiques mauriciennes, dont Le Rendez-Vous et les divers Pop-Up Stores. Certaines marques locales représentées dans ces boutiques proposeront des offres intéressantes pour inciter les Mauriciens à se tourner davantage vers les produits locaux dans le cadre des fêtes de fin d'année. Parmi les marques qui ont accepté de jouer le jeu : Euphory, Zola by Estelle, L'atelier de Lilou, Kamilii, Le P'tit Atelier, Poivre d'Or, Zoozi, LOL accessories, Art by Valentine, Sebastien Margéot, Net à l'Ouest, Daphné D, Baz'art Kreasion, Mauricette, Baba Concept, entre autres.