Ile Maurice: Double meurtre de Camp-de-Masque - Un nouveau panel de jury sera constitué

La liste des jurés sélectionnés en octobre 2018 dans le cadre du procès intenté à Tavish Ausmann, accusé d'avoir mortellement poignardé Reshma Rughoobin et sa petite fille, Yeshna le 26 février 2016 à Camp-de-Masque, n'est pas en accord avec la loi. Une nouvelle liste devra être établie. C'est ce qu'a statué le juge Patrick Kam Sing ce jeudi 28 novembre.

La loi stipule qu'il doit y avoir une coordination entre le Registry de la Cour Suprême, le Commissaire de police et le Bureau de l'état civil avant d'établir une liste de jurés. Comment cela se passe ? En compilant la liste des jurés, le Registry doit contacter l'Etat civil pour vérifier que les membres sélectionnés sont toujours vivants, handicapés, vivent toujours à Maurice, maitrisent la langue anglaise et n'ont pas plus de 65 ans. Mais dans ce cas, aucune vérification n'a été faite. Ce point avait été soulevé par les avocats de la défense, Mes Rama Valayden et Shahzaad Mungroo, et le juge a tranché en leur faveur. «The chief registrar confirmed that there has not been any cross-matching when going through the 750 000 names» a-t-il dit.

Le juge a ainsi ordonné que le dossier soit référé à la Master and Registrar qui constituera un nouveau panel avec l'aide de du Commissaire électoral, le Registrar de l'Etat civil et le Commissaire de Police.