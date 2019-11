Burkina Faso: ASFA-Yennenga # Kozaf - L'équipe de Zico va-t-elle griller la politesse aux yennenguistes ?

Le championnat national de football de 1re division va aborder sa 13e journée ce week-end. En match avancé, Majestic SC reçoit l'AS Douanes sur le stade régional de Manga le vendredi 29 novembre 2019. Mais ce qui pourrait intéresser les Ouagavillois, c'est l'opposition ASFA-Y # KOZAF du dimanche 1er décembre au stade du 4-Août.

Plus que 3 journées pour boucler la phase aller du championnat national de football de 1re division. Les clubs les plus ambitieux veulent prendre le plus de points afin de se soustraire à la farouche concurrence. Ceux qui sont à la traîne voudront aussi engranger des points afin de passer Noël au chaud. C'est dans cette situation que l'ASFA-Y affronte KOZAF. Les Yennenguistes qui visent le haut du tableau et qui sont dans une dynamique victorieuse, veulent acquérir un autre résultat positif. Les académiciens de Kassoum Ouédraogo Zico, eux, veulent assurer leur maintien.

Dans le camp des Jaune et Vert, on prévoit un match tactique et ouvert. «On vient pour jouer. Notre force est notre mental. On s'est beaucoup parlé au cours de la semaine. C'est vrai que la défaite n'est pas une fin en soi. Mais nous voulons gagner cette rencontre. L'adversaire a commencé très fort la saison. Donc on prendra le match au sérieux», nous a dit Amza Ouédraogo, l'un des coachs adjoints de l'ASFA-Yennenga. Pour lui, le club bénéficie de l'expertise de ses 3 coachs, à savoir Boureima Kaboré, le titulaire du poste, Honoré Kinda et lui-même. Ce qui fait que l'esprit de combativité est sans faille.

Sans être une victime expiatoire, KOZAF veut jouer sa chance dans cette rencontre. «Je vais jouer avec prudence, car l'adversaire est en confiance. On ne leur laissera pas de l'espace surtout qu'on sait que la ligne d'attaque ASFAsienne est très percutante actuellement. Je sais qu'on va produire du jeu, mais pour ce qui est de la victoire, je ne saurais vous le dire », a laissé entendre Jean Jaurès Baïa, le technicien ivoirien de l'académie football club de Kassoum Ouédraogo Zico.

On sent donc que les garçons de KOZAF ne se laisseront pas marcher sur les pieds. Ils ont certes du respect pour leur vis-à-vis, mais pourraient lui jouer un vilain tour si l'occasion se présente.

Kader Traoré

Programme de la 13e journée

Vendredi 29 novembre

Royal FC # RCB à 15h 30 au stade Wobi

Samedi 30 novembre

AS Sonabel # Salitas FC à 15h 30 à Ziniaré

Majestic SC # AS Douanes à 15h 30 à Manga

USO # ASFB à 15h 30 Terrain USFA

Rahimo FC # USFA 15h 30 au stade Wobi

Dimanche 1er décembre

AS Police # EFO à 15h 30 à Ziniaré

RCK # ASECK à 15h 30 au stade du 4-Août