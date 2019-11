Congo-Brazzaville: Lire ou relire - "Pascalie, journal d'un errant" de Kasereka Ka Mwenge

Paru aux éditions l'Harmattan, le recueil compte cinquante-trois poèmes inspirés du paysage interculturel congolo-belgico-canadien.

La quête du bonheur sans faille et d'un « horizon » futur et pacifique constituent les thématiques principales du recueil de poèmes. Tout se joue entre les données du temps et de l'intemporel. Ce caractère ambivalent révèle un discours métaphysique autour de « l'errance existentielle » du poète à travers trois continents, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique.

Toutefois, face à certains esprits hideux, véritables "briseurs de rêves", cette recherche acharnée du poète trouve sans cesse d'embûches. Ainsi soupire-t-il: « J'étouffe dans ce cagibi de bagnard/ où tout et vraiment tout/ n'inspire que cauchemars/ Moi qui rêvais d'un Eldorado au ciel pur me voici dans un trou fumant comme un bûcher » ( p. 57).

Par ailleurs, devant la souffrance qui devient le lot quotidien du poète broyé, n'y tenant plus, il se tourne vers le « Dieu du ciel » afin qu'il suscite sur son chemin de croix « Marie, Marthe et Simon de Cyrène » (p.60). De même, pour échapper à cette géhenne, le poète s'exile dans l'écriture. Elle devient le lieu privilégié à travers lequel il s'affirme et milite pour espérer voir et vivre des lendemains meilleurs.

La poésie de Kasereka Ka Mwenge a un substrat philosophique. On y trouve un nombre considérable des noms de divinités de la Grèce antique et aussi un vocabulaire propre à cette science noble. Ouvrage au style buriné et atypique : vers et prose se mêlent ; certains néologismes tels « ab-solu, à-venir, arc-en-terre » témoignent du recours à la licence poétique.

Natif de Butembo, en République démocratique du Congo, Kasereka Kavwahirehi Mwenge est diplomé supérieur en philosophie et en philologie romane. Sa plume est bien féconde, car "Pascalie" est sa troisième publication après "Chiffonnier de l'espoir" et le "Crépuscule des Ombres". Dans son carquois, on compte aussi des articles dans les revues Congo-Afrique, Présence Africaine, Présence Francophone, Les Lettres Romanes, etc.