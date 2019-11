Congo-Kinshasa: Kinsuka-Pompage - Félix Tshisekedi attendu pour inaugurer le Saut-de-mouton avant le 31 décembre 2019

Grâce à un algorithme de l'OVD et de l'Entreprise chinoise, Crec 8, les travaux de construction du Saut-de-mouton de Kinsuka-pompage dans la commune de Ngaliema sont finis. Le Président de la République pourrait offrir cet ouvrage en cadeau de fin d'année 2019 aux Kinois et kinoises.

Les travaux en cours concernent l'aménagement du site, son embellissement et la remise en état de trois passages en dessous du Saut-de-mouton de l'avenue de l'Ecole. Dans trois semaines, ces travaux seront achevés, a déclaré l'un des contremaîtres de l'OVD qui a requis l'anonymat.

Les complaintes des embouteillages appartiennent à l'histoire, dit-il en substance. L'action de Félix Tshisekedi Tshilombo vise à réguler le flot de véhicules en évitant les ralentissements intempestifs dans la capitale de la RDC.

Il est très attendu par la population environnante du Saut-de-mouton de Kinsuka-Pompage. Félix Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, sauf changement de son agenda, inaugure, avant la fin du mois de décembre, le premier Saut-de-mouton de Kinsuka-Pompage dans la commune de Ngaliema. «Nous avons de quoi être fier de la promesse tenue par Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi Tshilombo», a déclaré Lukumwena Paul, Enseignant de son état, qui admirait les travaux de finissage des abords de la chaussée.

Le président congolais Félix Tshisekedi va inaugurer, le premier véritable Saut-de-mouton reliant des quartiers de la Commune de Ngaliema au centre-ville et les autres communes. Les kinois et kinoises saluent cette réussite «historique», malgré les moments d'impatience dont a été émaillée les travaux de construction de cet ouvrage.

Blandine Mpemba, Pharmacienne de formation, a loué ce «projet d'un niveau social dans l'histoire de construction des ouvrages routières en RDC. Les actions du Président de la République méritent un soutien national. Ici, avec cet ouvrage, la fluidité de circulation des véhicules ne sera pas comme avant. C'est ça le changement et c'est, aussi, le développement que nous souhaitons tous. Nous attendons qu'il vienne absolument inaugurer ce Saut-de-mouton à la fin du mois de décembre».

Six mois de chantier

Construits par l'Office de Voirie et Drainage "OVD" et CREC 8, ces travaux n'ont duré que six mois. «C'est un bon exemple de partenariat entre secteur public et privé. L'Etat, les constructeurs chinois y ont participé. Tout le monde a travaillé en équipe pour obtenir le résultat, et il est atteint», a fait savoir un tenancier de boutique. Commencée il y a six mois, la construction du Saut-de-mouton avait provoqué une importante mobilisation de la population qui dénonçait le retard pour arriver au service, et la lenteur des travaux.

Dinamuini Masevo, vendeuse des friperies, le long de tôles bleues clôturant l'ouvrage, soixantaine révolue, s'est intéressée pour faire valoir son impression: "Papa journaliste, ici à Kinshasa, il y avait quelqu'un qu'on appelait Kakoko dieu du ballon. Nous, nous avons Fatshi "dieu" des solutions immédiates; vous ne pouvez pas vous imaginez notre joie. Observez bien ; les gens ne se fâchent plus parce qu'ils sont conscients que d'ici là, la route sera ouverte; la solution attendue autant d'années est là ".

Il a fallu six mois de chantier pour faire sortir ce Saut-de-mouton de terre. Les renseignements recueillis des Ingénieurs au chantier démontrent que les principales difficultés se trouvaient au niveau de la recherche, c'est-à-dire, en amont de la construction, une étude préalable. Nous avons travaillé tous conjointement à inventer des systèmes pour faire sortir ce bâtiment, déclare un agent de l'Ovd, Patience Nzita. Et d'ajouter : "Le saut-de-mouton ne sera pas vraiment une solution si on livrait seulement la partie supérieur qui est finie. La suite de la livraison au public est plus importante. Il faudrait que le Président veille à ce que les autres chantiers soient aussi accélérés pour soulager les usagers de la route. Coup de chapeau à Fatshi béton".

Les jours approches, les automobilistes auront de la chance, ils n'auront pas à attendre des heures dans leur voiture parce qu'un embouteillage, sans cause apparente, se désagrège de lui-même. Mais bientôt, ces bouchons fantômes ne seront sans doute qu'un mauvais souvenir, grâce à un algorithme développé par l'Office de Voirie et Drainage et l'Entreprise chinoise CREC 8.

Pour mémoire, la construction de Saut-de-mouton est une promesse ferme du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo faite aux Kinois dans le cadre de son programme d'urgence de ses premiers cent jours. Celui érigé à Kinsuka-Pompage fait partie de dizaines qui sont en train d'être construits dans la mégapole Kinshasa notamment, sur le boulevard du 30 juin, sur le boulevard Lumumba et sur l'avenue de libération ex 24 novembre. Leur construction va permettre de parer à l'épineux problème des embouteillages, lesquels empêchent les Kinois de vaquer sans encombre à leurs occupations. Long de plus de 200 m et d'une largeur de 8 m, avec deux voies de passage de véhicules, aller-retour, cet ouvrage non seulement embellit la capitale Kinshasa, mais également, la modernise. A en croire les ingénieurs concepteurs, il a une durée de vie de 100 ans.