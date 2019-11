Congo-Kinshasa: Classement FIFA - La RDC paie cash ses contre-performances et recule de deux places

C'est un classement Fifa du mois de novembre qui ne surprend pas les Léopards de la RDC au regard de leur prestation en dessous de la moyenne lors de deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Can Cameroun 2021, il y a quelques jours.

La RDC qui a déjà perdu un certain nombre de places depuis le mois de juillet, a encore perdu deux places, et occupe désormais la 10ème place dans le continent, et 56ème dans le monde. Le classement a été publié jeudi 28 novembre, à Zurich, en Suisse.

Lors de deux premières journées des éliminatoires Can Cameroun 2021, la RDC a été tenue en échec par le Gabon au stade des Martyrs de la Pentecôte (0-0), le 14 novembre, avant d'aller faire un autre match nul, le 18 novembre, à Banjul, contre la Gambie (2-2). Un résultat qui ne ressemble pas à une équipe des Léopards pourtant favorite du groupe D, mais qui se retrouve curieusement troisième derrière la Gambie et le Gabon, au terme de cette première épisode. Pour la suite et fin, il faut attendre le mois d'août 2020, où l'Angola bon dernier du groupe va devoir réagir.

Sénégal toujours leader en Afrique

Au premier podium, c'est toujours le Sénégal qui continue à dominer l'Afrique. Les Lions de la Terranga, finalistes de la dernière Can, sont suivis par les Aigles du Carthage de la Tunisie (27e), les Supers Engles du Nigeria (31e), les Fennecs d'Algérie (35e), et les Lions d'Atlas du Maroc (43e). Au niveau mondial, le Maroc a donc perdu trois places de 40 à 43, suite aussi à sa contre-performance lors de deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2021.

L'exploit du Ghana

Auteurs d'un carton plein lors des éliminatoires avec deux succès en autant de rencontres, les "Black Stars" du Ghana (7èmes africains, 51èmes mondiaux) au classement du mois d'octobre, sont passés à la 5ème et 47ème place. Les partenaires d'Andre Ayew ont décroché 14 points au classement pour se hisser au 47e rang mondial.

Le top 20 africain

Sénégal (20e au niveau mondial) ;

Tunisie (27e) ;

Nigeria (31e) ;

Algérie (35e) ;

Maroc (43e);

Ghana (47e);

Egypte (51e);

Cameroun (53e);

Mali (56e);

RDC (56e);

11 Burkina Faso (59e);

Côte d'Ivoire (61e) ;

Afrique du Sud (72e) ;

Guinée (74e) ;

Ouganda (77e) ;

Cap Vert (78e) ;

Gabon (83e) ;

Bénin (84e) ;

Zambie (88e) ;

Congo (89e).

Le prochain classement est prévu pour le 19 décembre prochain.