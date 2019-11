Togo: Le patron de EDF annonce des solutions CIZO pour l'irrigation des terres agricoles togolaises

Une bonne nouvelle de plus pour l'agriculture togolaise. C'est l'annonce par le patron de EDF (Electricité de France), Jean Bernard Levy, en séjour à Lomé, de solutions CIZO pour l'autoconsommation des bâtiments et l'irrigation des terres agricoles.

Cette annonce du premier responsable de EDF est motivé par le fait que le déploiement du programme CIZO au Togo par la société BBOXX (dont EDF détient 50% du capital) connait des résultats encourageants.

M. Levy est bien fier de proposer des solutions Off Grid pour l'électrification des zones rurales du Togo, notamment des ménages, et assure, « nous développerons l'autoconsommation pour les bâtiments et des kits solaires Off Grid pour l'irrigation des terres des agriculteurs ». Il s'agira pour les responables de BBOXX d'offrir des solutions solaires complémentaires à celles des menages dont le déploiement se poursuit, et dont les derniers chiffres qui remontent à Septembre 2019, indiquent que plus de 100 000 ménages ont bénéficié des kits solaires individuels commercialisés par BBOXX.

L'offre de ces solutions énergétiques se fera en complément des solutions solaires conçues pour les ménages.

En tout cas, le secteur de l'agriculture ne seera pas le seul à bénéficier des services de EDF et de son bras exécutif au Togo, BBOXX, rassure Jean-Bernard Levy qui a été reçu par le Chef de l'Etat togolais, hier mercredi. « EDF qui couvre beaucoup d'autres domaines du numérique, de la technologie, de l'énergie renouvelable, va répondre à un certain nombre de besoins du Togo », ce sont là des mots du patron du géant français en matière de production et de fourniture d'énergie, à sa sortie d'audience.