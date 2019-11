Cote d'Ivoire: Salon international du café, cacao, cajou - San Francisco accueille la 3e édition

« Investir dans la transformation agricole en Côte d'Ivoire et en Afrique ». C'est le thème autour duquel se tiendra du 19 au 21 janvier 2020, à San Francisco (Etats-Unis), la 3e édition du Salon international du cacao, café et de la noix de cajou (Sica).L'annonce a été faite par Bertrand Diby Ako, commissaire général dudit salon, le 25 novembre, à l'occasion de la 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales (Sara).

Objectif de ce salon : renforcer la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et les Etats-Unis d'Amérique en matière de transformation industrielle du café, du cacao et de l'anacarde ; faire connaître aux acteurs économiques mondiaux les opportunités qui leur sont offertes dans ces secteurs.

Sont attendus à cet évènement, des opérateurs économiques, des organisations de producteurs, des fabricants de chocolat, des Ong, issus de plusieurs pays d'Afrique, entre autres, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal, le Cameroun, le Ghana. Il a ajouté que le choix des Etats-Unis pour abriter cette rencontre n'est pas fortuit.

« C'est un pays industrialisé. Les Américains ont la technologie de transformation et le financement. Nous avons la matière, donc c'est une manière de les inviter à venir investir en Côte d'Ivoire afin de créer des emplois dans les secteurs de l'anacarde et du cacao, et permettre aux producteurs d'avoir de la plus-value », a-t-il soutenu.

Pour Bertrand Diby Ako, le Sara est une véritable opportunité pour faire connaître le salon et nouer des partenariats avec des investisseurs étrangers.