Congo-Brazzaville: Basket-ball - Les Africains de la NBA

Le championnat nord - américain de basketball (NBA) a à peine repris ses droits, il y a juste un mois, que déjà les Africains évoluant dans cette ligue très relevée connaissent diverses fortunes pour une saison qui s'annonce longue.

Le Congolais Serge Ibaka blessé

Serge Ibaka sera absent des parquets pendant un moment puisqu'il a été victime d'une « grosse entorse » de la cheville droite, lors du match opposant son équipe de Toronto à celle de la Nouvelle Orléans. Il a laissé ses partenaires avant la fin du deuxième quart-temps et a même quitté la salle avec une botte de protection. Pour l'instant, la durée de son indisponibilité n'est pas connue.

Gorgui Dieng honoré pour ses actions sociales en Afrique

Le basketteur sénégalais des Timberwolves du Minnesota a reçu le prix « NBA cares community assist » décerné par Kaiser Permanente en reconnaissance de ses actions humanitaires pour fournir une programmation durable et une assistance médicale aux enfants et aux familles au Sénégal, a annoncé la NBA. Pour la troisième année consécutive, la NBA et Kaiser Permanente remettent le prix d'après-saison à un joueur de la NBA pour son travail impressionnant de la fin de la saison régulière au début de la saison suivante. Par le biais de la Fondation Gorgui-Dieng et en partenariat avec Matter, organisme sans but lucratif dans le domaine de la santé mondiale basé au Minnesota, Dieng a créé un changement durable à long terme dans son Sénégal natal. Ce dernier a fait don d'équipements et de fournitures médicales de première nécessité pour améliorer les soins de santé, construit des fermes de démonstration pour soutenir une agriculture durable et mieux outiller les agriculteurs, a créé un accès à des aliments nutritifs et enseigné aux enfants le leadership, la résolution de problèmes et le fitness au basketball. Cet été, Dieng a envoyé trois cent mille sacs de solution intraveineuse vitale au Sénégal, puis visité un hôpital néonatal à Diamniadio, qui avait bénéficié des dons de son organisation. Il a également été l'hôte de Regenerate Senegal, une conférence sur l'agriculture à l'intention des agriculteurs et des cultivateurs, au Centre d'excellence agricole Gorgui-Dieng, à Kébémer, et a également été membre du panel du sommet de l'innovation de la NBA en Afrique.

Giannis Antetoukounmpo déjà en mode MVP

Il aura fallu un immense Giannis Antetoukounmpo pour permettre à son équipe des Bucks de Milwaukee de s'imposer face à celle d'Utah Jazz particulièrement accrocheuse. Le MVP de la saison dernière s'est fendu de cinquante points, quatorze rebonds, six passes décisives et deux interceptions et n'est pas passé loin de battre son précédent record de points (cinquante-deux). Avec dix-sept tirs marqués sur trente et un tentés, le joueur d'origine nigériane a parfaitement su mener son équipe à la victoire.

Siakam porte Toronto en l'absence d'Ibaka et de Lowry

Depuis les blessures de ses coéquipiers Serge Ibaka et Kyle Lowry, Pascal Siakam porte à lui tout seul l'équipe des Raptors de Toronto, qui enchaîne les victoires. Le Camerounais qui prend de plus en plus de place s'affirme comme le patron de l'équipe. Inconnu du grand public il y a encore deux saisons, Siakam avait pleinement exposé son talent lors du dernier exercice. L'ailier fort y avait alors compilé 16.9 points, 6.9 rebonds et 3.1 passes de moyenne, et constituait l'un des principaux soldats de Kawhi Leonard. Un titre de Most Improved Player plus tard, Siakam confirme les espoirs placés en lui durant l'intersaison avec des statistiques de 27.2 points, 9.2 rebonds et 3.8 passes. Pour l'heure, sa progression au point se révèle même historique.

Joel Embiid : bagarre et suspension pour le Camerounais

C'était un duel de poids lourds dans la raquette. Cela a fini comme un combat de boxe dans la catégorie des plus de cent kilos. Après s'être accrochés tout au long de la rencontre, Karl-Anthony Towns (Minnesota) et Joel Embiid se sont expliqués avec les poings lors du choc entre Philadelphie et Minnesota (117-95), qui s'est déroulé fin octobre. Les deux stars de chaque franchise se sont férocement empoignées au milieu du troisième quart-temps avant d'être séparés par plusieurs joueurs. Ils ont été exclus et suspendus pour deux matchs chacun.