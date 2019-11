Congo-Kinshasa: Conférence - Rencontre universitaire avec Matata Ponio Mapon ce samedi

L'ex-premier ministre de la République démocratique du Congo (RDC) et professeur d'université anime, le 30 novembre, à Brazzaville une conférence sur le thème « Leadership et bonne gouvernance ».

La conférence aura lieu à l'Amphi «600» de l'Université Marien-Ngouabi, au rectorat, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean Richard Itoua.

Organisée par Suzy consulting en partenariat avec l'Université Marien- Ngouabi et la Fondation Mapon, la rencontre sensibilisera l'opinion nationale et internationale aux retombées positives de la bonne gouvernance. Le but est de contribuer, grâce aux échanges, à l'émergence d'une nouvelle élite africaine. Selon un communiqué de Suzy consulting, l'initiative veut, par ailleurs, mettre en place un réseau universitaire panafricain.

Plusieurs conférenciers, professeurs, chercheurs, étudiants et praticiens y participeront. Matata Ponio Mapon dévoilera, à l'occasion, les spécificités de son université construite à l'est de la RDC.

L'ancien Premier ministre est le président du conseil d'administration d'un think tank dénommé Congo challenge et de la Fondation Mapon qui finance des œuvres caritatives dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du développement communautaire depuis 2017.