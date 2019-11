Congo-Brazzaville: Concours de jeux vidéo - Le tournoi local « FNAC Games » se profile pour décembre

Co-organisé par la communauté Fight room CG et la FNAC, la compétition d'e-sport se déroulera du 21 au 22 décembre, à Brazzaville, avec à la clé de nombreux lots à gagner pour les trois premiers de chaque catégorie. L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 18 décembre.

L'annonce de l'événement a été faite le 27 novembre à Brazzaville, au cours d'un point de presse animé par le collectif congolais Fight room (salle de combat, en français). Pour Lauriac Nsonga, responsable administratif de cette plate-forme, la pratique du jeu vidéo prend de plus en plus d'ampleur et des tournois nationaux ou inter-pays se multiplient davantage. « Bien structuré, le gaming (jeu vidéo) génère de l'emploi et fructifie l'économie numérique et financière. Des exemples palpables existent déjà dans des pays où l'activité s'est professionnalisée. Nous nourrissons cette ambition au plan national et nous pensons que petit à petit, nous y arriverons », a-t-il souligné.

Le concours propose trois catégories : professionnelle, amateur et mobile. Naruto Storm 4 RTB, Dragon ball FighterZ, Clash Royale, Fifa 2020, Street fighter 5 AE et Mortal Kombat 11, sont les différents jeux auxquels s'affronteront les candidats. Pour de plus amples informations sur les modalités d'inscription, les candidats peuvent se rapprocher de Yekolab ou visiter le site web et la page Facebook de la communauté Fight room.

Lors de sa communication, le collectif a insisté sur le fait que le gaming n'est en aucun cas une activité qui abrutit. Pour lui, au-delà du fait que le public assigne à ce dernier un caractère uniquement ludique, il est à noter que le jeu vidéo a évolué et requiert avant tout de l'intelligence et de la stratégie pour vaincre son adversaire. « Qu'il soit manuel, intellectuel ou numérique, le gaming est une activité qui développe les capacités cognitives du gamer ou joueur. Certains managers l'ont compris et n'hésitent pas à l'utiliser pour atteindre leurs objectifs en entreprise. La culture du jeu semble être une belle opportunité pour impliquer les collaborateurs », a déclaré Loïc Ntsiba, secrétaire de ce collectif.

Notons que la structure Fight room existe depuis deux ans déjà et compte près d'une quinzaine de membres. Sa vision est de dénicher des talents et formaliser le secteur en vue de fédérer une communauté nationale de joueurs de jeu vidéo; organiser des tournois en regroupant des passionnés dans un cadre plus formel; inciter à la création des produits liés à ce secteur. En 2018, un membre de cette communauté s'était rendu en Côte d'Ivoire pour participer à un tournoi de jeu vidéo où il s'était positionné neuvième.