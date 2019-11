Congo-Brazzaville: Football - Gianni Infantino visite l'Afrique pour une deuxième fois cette année

En provenance de l'Amérique latine et des Caraïbes, le président de la Fédération internationale de football association (Fifa) a entamé, le 24 novembre, une nouvelle tournée d'inspection et de renforcement des liens avec les responsables du football du continent.

Après son voyage en début d'année en Afrique de l'ouest, notamment en Guinée, au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau et en Mauritanie, le président de l'instance mondiale du football est arrivé le 24 novembre à Antananarivo (Madagascar) où il a rencontré le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, et Raoul Arizaka Rabekoto, président de la fédération locale. « Je suis heureux d'être de retour en Afrique, un endroit où je me sens vraiment chez moi. Nous avons l'intention de faire des grandes choses pour le continent africain, de redonner espoir à beaucoup et de faire sourire des millions d'enfants en Afrique », a -t-il indiqué.

Après Madagascar, Gianni Infantino et sa suite ont fait le Lesotho, l'Angola, la République démocratique du Congo (RDC) où il ont participé au 80e anniversaire du club Tout Puissant Mazembe. Avec sa délégation, Gianni Infantino a participé à un match de gala qui a opposé les légendes de la Fifa à celle du club de Lubumbashi, au cours duquel il a été butteur grâce à une passe de Samuel Eto'o . Score final, 2-1 en faveur de l'équipe de la Fifa.

Selon son programme, après la RDC, Gianni Infantino, accompagné de Fatma Samoura, secrétaire générale et déléguée générale de la Fifa pour l'Afrique; Veron Mosengo-Omba, directeur des associations membres à la Fifa; Samuel Eto'o, Fifa Legend et conseiller spécial du président de la CAF; Youri Djorkaeff, lui aussi Fifa Legend et directeur de la Fondation Fifa ainsi que le président de la CAF, Ahmad Ahmad, est attendu à Brazzaville ce 29 novembre.

Ici, le président de la Fifa rencontrera les membres de la communauté du football congolais et des autorités nationales, particulièrement le président de la République. Il inaugurera à cette occasion le nouveau siège de la Fédération congolaise de football, avant de se rendra en Mozambique et au Malawi.

Giovanni Vincenzo Infantino dit Gianni Infantino, né le 23 mars 1970 à Brigue en Valais, en Suisse, est un juriste italo-suisse, secrétaire général de l'UEFA de 2009 à 2016, puis président de la Fifa depuis le 26 février 2016 en remplacement de Sepp Blatter. Ce neuvième président de l'histoire de l'instance mondiale du football restera à ce poste jusqu'en 2023 puisqu'il a été réélu par acclamation, le 5 juin dernier, à Paris, lors du soixante-neuvième congrès de la Fifa.

Notons que la Fifa est la fédération sportive internationale du football, du futsal et du football de plage. Association des fédérations nationales fondée le 21 mai 1904 à Paris, elle a pour vocation de gérer et de développer le football dans le monde. Son siège social se trouve à Zurich, en Suisse.