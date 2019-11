Algérie: Ligue des champions africaine (1e j) - La JSK "fin prête" pour affronter l'AS Vita club

Tizi-Ouzou — La JS Kabylie est "fin prête" pour affronter vendredi les Congolais de l'AS Vita club au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou, pour le compte de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique de football, a indiqué, jeudi, l'entraineur Hubert Vélud.

"Nous sommes conscients de l'importance de ce premier match et nous sommes plutôt fin prêts pour avec un moral au beau fixe et un groupe conscient et décidé à faire le maximum pour gagner ce match" a souligné Vélud ajoutant que la JSK " n'a aucun soucis d'effectif, juste un suspendu et très peu de blessés".

Le technicien français a observé qu'il lui reste encore "quelques heures pour bien préparer le match en procédant à des visionnages vidéos dans la soirée d'aujourd'hui et une réunion technique vendredi matin pour maximiser les chances de gagner contre une bonne équipe comme le Vita club".

S'agissant des réaménagements du calendrier de la compétition introduits par la Confédération africaine de football (CAF), Vélud a indiqué qu'il" attend d'en savoir plus pour pouvoir planifier les choses et élaborer un planning des entrainements qui permettra aux joueurs de récupérer et d'être au mieux de leur forme".

Aussi, a-t-il renchérit, "il y a besoin, à ce propos, de connaître le calendrier de la compétition nationale qui va être arrêté par la Ligue".

De son côté, l'entraineur du Vita club, Florent Ibenge, a souligné que son équipe "ne sera pas favorite demain, au vu des conditions de préparation dans lesquelles il a évolué, mais jouera pour gagner ce match".