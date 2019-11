Sénégal: Kaolack - les cultures fourragères, un "créneau porteur", selon un vétérinaire

Kaolack — Les cultures fourragères peuvent représenter un créneau porteur pour les jeunes et les femmes qui ont néanmoins besoin d'un accompagnement pour réussir dans ce secteur, affirme Amadou Ndéné Faye, un médecin-vétérinaire installé à Kaolack (centre).

"La culture fourragère peut être un créneau très porteur pour les jeunes et les femmes quand on sait que pour le prix du sac du principal fourrage qui est utilisé à Kaolack, la fente d'arachide peut atteindre 10.000 francs CFA à la fin de la saison sèche", a déclaré docteur Faye.

Mais pour réussir dans cette activité, les jeunes et femmes souhaitant s'engager dans cette activité ont besoin d'un "accompagnement surtout technique mais aussi des terres", a-t-il dit.

Il s'entretenait avec l'APS sur le thème de l'édition 2019 de la journée nationale de l'élevage : "Promotion des cultures fourragères et amélioration génétique du cheptel, créneaux porteurs pour l'emploi des jeunes et des femmes".

Riche d'une expérience de plus de 24 ans d'activité, le docteur Amadou Ndéné Faye pratique également l'élevage.

La culture fourragère, aujourd'hui à l'état embryonnaire dans la région de Kaolack, "sera très bénéfique pour les producteurs", soutient le médecin-vétérinaire.

A l'en croire, il arrive aux électeurs locaux, "d'aller acheter du fourrage, la paille de riz", jusque dans le nord du Sénégal, ce qui montre d'autant le caractère incontournable de la culture fourragère.

Concernant l'amélioration génétique, le docteur Faye explique que le "Sénégal est déficitaire en production de lait, avec des importations de plus de 80 milliards de produits laitiers chaque année". Il avance que "le cheptel n'a pas une grande productivité en matière de lait et nécessite une amélioration".

"Par rapport aux espèces pour lesquelles on a plus d'activités, à savoir les chevaux, les bovins et les petits ruminants, les pathologies qui sont les plus présentes sont les pathologies respiratoires et parasitaires", a-t-il relevé.

"Pour les chevaux, la pathologie digestive est la plus fréquente, à cause de certaines erreurs alimentaires", a-t-il ajouté. Il indique qu'il n'y a pas assez de pâturages, à cause du déficit de pluviométrie dans la région au cours du dernier hivernage.

Il juge qu'il faut, par conséquent, "être prévenant et soutenir les animaux en pâturage au risque" d'arriver à un "problème alimentaire à moyen ou court terme".

Il signale aussi que sur le plan sanitaire,la campagne annuelle de vaccination menée par l'Etat se déroulant généralement entre novembre et décembre, "il se pose actuellement un problème de disponibilité de vaccins".