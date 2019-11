Cote d'Ivoire: Bingerville/Cacaoculture - Le projet Adaptcoop lancé

Afin d'accroître durablement la résilience des coopératives cacaoyères face aux impacts des changements climatiques, le projet Adaptcoop a été lancé ce jeudi 28 novembre, au pôle scientifique de l'Université Félix Houphouët-Boigny, à Bingerville.

Cet atelier placé sous le thème « Renforcement de la résilience des coopératives cacaoyères face aux changements climatiques en Côte d'Ivoire », a été ouvert par le Professeur Acray-Zengbé, directrice générale de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Au nom du Dr Abdallah Mabri Toikeusse, elle a félicité et remercié les initiateurs de ce projet qui vient en aide aux acteurs du secteur du cacao. « Parce qu'il est impérieux de tenir compte de la problématique du changement climatique », a souligné la représentante du ministre.

C'est pourquoi, elle a exhorté les participants et singulièrement les coopératives agricoles à s'approprier les résolutions de cet atelier afin de contribuer à la redynamisation de la cacaoculture ivoirienne. Elle a conclu en remerciant les organisateurs d'avoir choisi la Côte d'Ivoire pour ce lancement. Ce projet qui s'étendra sur trois ans, vise, entre autres, à accroître et renforcer les capacités en scénarisation climatique des cacaoculteurs, renforcer leurs capacités dans la planification, l'accès, l'adaptation et l'application de solutions innovantes relatives aux changements climatiques.

En somme, ce projet de recherche appliquée va favoriser l'utilisation de pratiques agro-écologiques adaptées à la nouvelle donne climatique. Il est financé par le Centre de recherche pour le développement international (Crdi) du Canada. Et, il sera mis en œuvre par la société de coopération pour le développement international (Socodevi), Ouranos et le Wascal, en collaboration avec l'Agence nationale d'appui au développement rural (Anader) et le Centre national de recherche agronomique (Cnra).

Kouamé N'guessan, président de la Fédération nationale des coopératives de cacao, salue l'initiative. « C'est un projet qui arrive à point nommé pour nous permettre d'améliorer nos capacités dans la gestion de notre filière », a-t-il indiqué.

Les échanges qui ont suivi les interventions après le lancement ont été révélateurs de l'intérêt que revêt ce projet pour les producteurs de cacao.