Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat - Un réseau des structures d'accompagnement des startups est né

Dans le cadre du projet "Bab'Innov" initié en décembre 2018 par la Fondation Friedrich Naumann, un réseau des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat dénommé « Réseau Côte d'Ivoire SAE » a été mis en place le 20 novembre 2019, à l'issue d'une assemblée générale constitutive tenue à Abidjan-Plateau.

« L'objectif de ce réseau est de répondre aux besoins de reconnaissance des structures d'accompagnement et de soutien à l'entrepreneuriat, favoriser les initiatives de renforcement de capacités des startups, permettre le dialogue public-privé entre acteurs, indexer la question de financement en mettant en lien les parties prenantes et centraliser en un lieu, l'ensemble des problématiques de l'écosystème local », a expliqué Cyriac Gbogou, 1er vice-président de cette organisation. Et d'ajouter que le réseau n'entend pas se substituer à l'Etat ou au travail qui est réalisé par l'ensemble des acteurs, mais il vient comme un catalyseur pour favoriser une circulation plus fluide des informations et garantir la qualité des échanges.

Ce réseau, à l'en croire, a pour ambition de permettre aux acteurs de se parler et de travailler ensemble pour des objectifs communs et une amélioration des conditions présentes. Car la problématique de la reconnaissance des acteurs privés et le financement restent le nœud de la structuration de l'écosystème entrepreneurial ivoirien.

« L'entrepreneuriat devient une véritable aubaine pour les pouvoirs publics, Ong et institutions internationales pour endiguer le chômage et la pauvreté sur le continent. La jeunesse africaine, consciente de cette opportunité, emprunte cette voie et voit en l'entrepreneuriat le moyen de s'assumer et d'améliorer son quotidien en développant son entreprise. La "start-up mania" s'est emparée de tout le continent et il ne se passe pas une journée sans que soit réalisée sur le continent une activité liée à la promotion des primo-entrepreneurs. Les startups se signalent et des concepts sont lancés tous les jours. Face à cette frénésie, nombreuses sont les organisations qui dédient des budgets faramineux à l'organisation de concours, de pitch, de détection et de promotion de startups.

Au-delà de présenter les opportunités sur le continent et l'ingéniosité des jeunes africains, la plupart de ces initiatives sont souvent du folklore car elles brassent plus de vent qu'elles ne permettent l'éclosion de vrais entrepreneurs. Afin de ne pas rester dans cet imbroglio et pour véritablement créer de la valeur localement, la Fondation Friedrich Naumann a entrepris de rassembler les acteurs de l'écosystème ivoirien dans une organisation patronale et professionnelle capable de porter la voix des structures d'accompagnement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire (Réseau Côte d'Ivoire SAE) », explique Magloire N'déhi, chargé de Programmes à la Fondation Friedrich Naumann.

« Nous apportons une caution institutionnelle au réseau, l'aidons dans sa structuration, facilitons les contacts. Mais notre souhait est de voir ce "bébé" grandir pour prendre toute son autonomie au bénéfice des acteurs du secteur de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire », affirme Sophie Konaté, chef du bureau de la Fondation Friedrich Naumann-Abidjan.

Le Réseau Côte d'Ivoire SAE compte 14 membres élus dans le conseil d'administration dont 5 membres dans le bureau, son président est Jean-Patrick Ehouman. Il est élu pour un mandat de 3 ans.