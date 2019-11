Cote d'Ivoire: Abidjan e-commerce days 2019 - 3000 jeunes seront formés aux outils du commerce en ligne et au digital

La troisième édition du salon dénommé « Abidjan e-commerce days » a été lancée ce jeudi 28 novembre 2019, lors d'une conférence de presse, à Cocody-Angré.

Le commissaire général du salon, Sosthel Privat Kouffé, a expliqué d'emblée que pour cette édition, plusieurs ateliers et conférences seront organisés sur des thématiques diverses mais liées au e-commerce, au digital, à la sécurité informatique, à l'environnement juridique des startups et au webmarketing.

« Ces ateliers et conférences auront pour but de former 3000 jeunes aux outils favorisant la maîtrise de l'environnement du commerce en ligne et du digital en Côte d'Ivoire », a précisé M. Kouffé. A l'en croire, ce salon vise également à encourager les jeunes ivoiriens à s'intéresser au commerce en ligne.

A cet effet, un trophée sera remis au meilleur vendeur en ligne. « Abidjan e-commerce days est un moment d'éducation, de formation et de sensibilisation voulu par des acteurs du secteur à l'endroit des professionnels et du grand public dans le but d'améliorer l'expérience client dans le secteur du commerce en ligne en Côte d'Ivoire », a expliqué Sosthel Privat Kouffé.

A noter que 20 exposants sont attendus à ce salon qui se déroulera les 5 et 6 décembre 2019, à l'espace Crrae-Umoa, au Plateau, autour du thème : « Améliorer l'expérience client ».