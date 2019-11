Algérie: Signature à Malabo d'un mémorandum d'entente entre Sonelgaz et son homologue équato-guinéenne

Alger — La Société nationale de l'électricité et du gaz Sonelgaz et la Société nationale de Gaz de Guinée Equatoriale ont signé jeudi un mémorandum d'entente pour renforcer leur coopération dans divers domaines liés à leurs activités, a indiqué un communiqué de Sonelgaz.

Le mémorandum d'entente a été signé par le P-dg de Sonelgaz, Chaher Boulakhras et le directeur général de la Société nationale de Gaz de Guinée Equatoriale, Juan Antonio Ndong Ondo, en présence du ministre de l'Energie,M. Mohammed Arkab et son homologue équato-guinéen, Gabriel Mbaga Obiang Lima, a précisé la même source.

M.Arkab représente l'Algérie au 5ème Sommet des Chefs d'Etats et de Gouvernements du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), qui se tiendra vendredi à Malabo.

Le Sommet a été précédé jeudi par une Réunion ministérielle extraordinaire du GECF et mercredi par la tenue du deuxième Séminaire International sur le Gaz.

Le ministre de l'Energie est accompagné d'une importante délégation composée de hauts responsables des Groupes Sonatrach et Sonelgaz, qui participera à cette occasion à un panel ministériel et à une session sur "le gaz naturel et les objectifs du développement durable".

Lors de leur visite au stand du Groupe Sonelgaz, le Premier ministre et chef du gouvernement Equatoguinéen, Francisco Pascual Obama Asue et le ministre des mines et des hydrocarbures, Gabriel Mbaga Obiang Lima, ont manifesté l'intérêt de leur pays pour le transfert du savoir-faire algérien en matière de réalisation des réseaux gaziers dans leur pays, a fait savoir la même source.