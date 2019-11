Congo-Kinshasa: Théâtre politique

Que dire d'autre sur les politiques de la République démocratique du Congo (RDC), si non de constater avec regrets, que certains politiques RD congolais confondent l'essentiel de l'accessoire. Un comportement qui, si l'on n'y prend garde, risque de s'enraciner jusqu'au point de contaminer même les quelques meilleurs, à l'instar des animaux malades de la peste.

Le peuple congolais n'a donc plus besoin du théâtre, de quel bord qu'il vienne. Des politiciens qui ne peuvent rien faire sans la volonté de l'autorité morale, le pays n'en a plus besoin. La théâtralisation de la scène politique, c'est l'une des principales causes de la misère du peuple congolais.

A ce stade, nous disons non à toute tentative de distraire le peuple. Un peuple longtemps pris en otage par des «arrogants» et dont l'espoir est né avec l'organisation des élections de 2018 qui a porté le président Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays. Ce nouvel espoir qu'incarne le successeur de Joseph Kabila ne peut s'envoler sous aucun prétexte, à cause d'un groupe d'«arrogants».

Quel est finalement le remède qu'il faut ? Est-ce la prise de conscience ? Les politi-chiens opportunistes et profiteurs doivent-ils laisser place aux vrais nationalistes ? Tant de questions qui taraudent les esprits, surtout lorsqu'on se rend compte que des personnes sensées apporter la lumière s'illustrent dans des futilités.

Comment un groupe de gens - membres du Front commun pour le Congo - peuvent prétendre re-prendre le pouvoir dans un pays où tout est à refaire à cause de la mauvaise gouvernance qu'incarnent ces sociétaires du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange ? Pire encore, l'on veut tout réduire sur l'autorité morale. Rien ne peut donc justifier l'agitation qui se lit dans un camp politique où tout se fait selon les humeurs de l'autorité morale. Vous avez dit retraite ? A tout prendre, il n'est pas croyable que même des ministre en fonction désertent leurs lieux de travail pour une «retraite» dont l'objectif n'est autre qu'imaginer le retour au pouvoir d'un régime vomi par tout un peuple. Inacceptable dans un pays qui veut être reconstruit.