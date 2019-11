Sénégal: Amélioration des systèmes fiscaux en afrique - Les defis de la numerisation en debat

Faire valoir le savoir-faire de l'économie numérique pour améliorer les systèmes fiscaux africains, est chose possible si les chercheurs, les autorités politiques et les fiscalistes arrivent à actionner ensemble. C'est l'appel lancé hier mercredi 27 novembre, à Dakar par la directrice du Forum de l'administration fiscale africain, Nara Monkam, à l'ouverture du 5ème Congrès annuel du Réseau africain de recherches en fiscalité.

Faire de l'économie numérique un véritable outil d'amélioration des services fiscaux et de collecte des recettes pour maximiser la mobilisation des ressources intérieures et par ricochet faire stop aux flux financiers, c'est ce, à quoi le Forum de l'administration fiscale africain s'engage. Réunis, depuis hier mercredi, à Dakar et ce, jusqu'au 29 courant dans le cadre du 5ème Congrès annuel du Réseau africain de recherches en fiscalité (Atrn) autour du thème: «Numérisation: Défis et opportunités- discussion sur le paysage fiscal africain», chercheurs, décideurs politiques et fiscalistes entendent éplucher le sujet pour en tirer tous les avantages y accessoires.

A ce propos Abdou Aziz Guèye, coordonnateur de la direction générale des impôts et des domaines (Dgid), dira que «la numérisation de l'économie amplifie et complexifie les possibilités d'opacités volontaires relativement aux montages et aux fonctionnements des sociétés et personnes morales lorsqu'elles mènent des opérations de création de valeur transcendant des frontières géographiques et juridiques» Sous ce rapport, «il est dans ce cadre, attendu de l'ATAF un leadership volontariste pour éclairer, coordonner et structurer les positions des administrations fiscales dans ces domaines».

Selon lui: «Les décisions de l'adoption des nouvelles normes fiscales doivent reposer sur des études préalables, permettant de voir l'impact sur le plan économique et social, voire environnemental, tout le sens cette rencontre», a-t-il fait savoir. M. Guèye dira que «le Sénégal a très tôt identifié ces dangers et s'est positionné dans une logique de renforcement de la transparence et de l'échange de renseignements à des fins fiscales». Selon la directrice de recherche de l'ATAF Nara Monkam: «la numérisation reste un thème important de nos jours, d'autant plus que nous assistons au déroulement de la quatrième révolution industrielle enrichie par l'intelligence artificielle». Elle ajoutera qu' «il est important de réfléchir sur le type de changement numérique et la manière dont il faudrait collectivement maximiser les avantages en vue de la mobilisation des recettes».

Suivant Nara Monkam: «plusieurs administrations fiscales ont adopté la technologie et cherchent encore des moyens de taxer efficacement l'économie numérique».

Toutefois, elle a déploré l'absence de législation efficace pour soutenir les entreprises ainsi que les coûts élevés ce, malgré les efforts déployés pour l'amélioration de la technologie. Ce manque de cadre légal, dira-t-elle «a entravé l'intégration ou l'interface avec les agences tierces et ralenti l'expansion de l'assiette fiscale».