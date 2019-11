Congo-Kinshasa: Pour réussir la gratuité de l'enseignement - Jean-Marie Ntantu Mey propose une évaluation du système précédent

«Comment peut-on mettre en place un nouveau sans évaluation du précédant ? On va d'erreur en erreur pourvu que l'argent soit déboursé. Et quelle fin ? », S'interroge Jean-Marie Ntantu Mey, coordonnateur du comité de sages, notable et doyen de la société civile. Il a indiqué que le Chef de l'Etat, à travers ses auxiliaires, se doit de faire "une revue d'évaluation du système éducatif anciennement utilisé pour mieux aborder le nouveau, pour sa réussite effective".

Pour lui, l'annonce de la gratuité de l'enseignement reste ainsi un grand pari pour Félix Tshisekedi, arrivé au pouvoir en janvier au bout d'une élection contestée. «Cette mesure est non seulement sa promesse phare mais aussi et surtout l'une des seules à avoir une date butoir inamovible. Le président a choisi de tout miser... Un pari bien risqué », déclare-t-il. Car, si elle est largement bien accueillie par les parents d'élèves, cette annonce suscite doute et scepticisme de la part aussi bien des enseignants que des spécialistes de l'éducation ainsi que des administrations provinciales qui attendent toujours des clarifications du gouvernement sur son application, argumente-t-il avant de citer pour cause, d'une part, le budget de l'exercice en cours qui ne prévoit pas suffisamment de moyens pour couvrir la gratuité totale de l'éducation de base dont le coût global est estimé à plus de 2,9 milliards de dollars américains. Et, d'autre part, le nouveau traitement proposé par l'Etat aux enseignants qui, selon lui, ne rassurent pas ces derniers qui craignent d'être finalement ceux qui supportent le prix de cette mesure en perdant, pour certains, jusqu'à la moitié de leur salaire.

Le coordonnateur du comité de sages, notable et doyen de la société civile Jean-Marie Ntantu Mey propose une évolution de l'ancien système bien avant de faire le pas au prochain au risque de voir celui-ci dans la rue. « « Une vulgarisation de cette loi [sur la gratuité] serait nécessaire, et une appréciation de l'ancien système pour passer au nouveau s'avère important », insiste Ntantu Mey qui part du principe qu'il y aurait contraste entre la lettre de la Constitution qui exige la gratuité de l'enseignement primaire et détermine le caractère obligatoire de l'enseignement primaire ainsi que la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire général, Alors que, dans un circulaire du mois d'octobre 2019 dernier, précisant les mesures d'accompagnement de la gratuité, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique interdit le paiement des « frais de motivation à tous les niveaux de l'enseignement (maternel, primaire et secondaire). D'où, les écoles secondaires se retrouvent tout aussi concernées par la gratuité de l'enseignement et que les directions d'école n'arrivent pas à soutenir, par ricochet, le fonctionnement des établissements scolaires, a-t-il souligné.