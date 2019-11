Congo-Kinshasa: 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes - Laetitia Bena Kabamba au four et au moulin dans la lutte contre ces paradigmes

Le monde entier a célébré le lundi 25 novembre dernier la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, aux jeunes filles et aux petits enfants, sous le thème « Orangez le monde : la génération égalité s'oppose au viol ».

Et, conformément au Gouvernement qui a lancé, à cet effet, 16 jours d'activisme contre ce mauvais paradigme, Laetitia Bena Kabamba, commissaire générale de la ville de Kinshasa, principalement en charge de genre, famille et personnes vulnérables, exprime sa détermination à conscientiser les kinoises et kinois à dire non contre toutes ces formes de violence.

Eprise du changement et du souci à réaliser ses missions au sein du Gouvernement Ngobila pour les intérêts des habitants de cette mégalopole qui est la ville de Kinshasa, Laetitia Bena Kabamba a, en marge de ces 16 jours d'activisme, initié en collaboration avec la Monusco et sa chaine la Radio Okapi, le passage des messages clés et forts dans ce combat contre les violences. Dans son mot, elle appelle la population kinoise de tout bord à pouvoir suivre ces 16 messages.

« Dans le cadre des 16 jours d'activisme allant du lundi 25 novembre à mardi 10 décembre 2019, la ville de Kinshasa, à travers le Commissariat général en charge des Affaires sociales, Genre, famille et personnes vulnérables, en collaboration avec l'Unité Genre de la Monusco et la Radio Okapi vous invitent à suivre durant ces 16 jours à la Radio Okapi, à 7h50 et 17h50 les 16 messages clés et forts de la campagne de mobilisation de la population pour lutter contre les violences faites aux femmes, aux jeunes filles et aux petits enfants», rapporte le communiqué.

Soulignons, par ailleurs, que cette initiative de Mme Bena Kabamba découle aussi de l'appel lancé par le Gouvernement centrale, à travers la ministre du Genre, famille et enfant qui a convié à une mobilisation générale contre ce fléau.