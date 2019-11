Ile Maurice: Accident à Wooton - Rohit Gobin ne fêtera pas les 18 ans de sa fille

Il ne sera pas présent pour les 18 ans de sa fille aujourd'hui. Rohit Gobin a succombé à ses blessures hier, jeudi 28 novembre, à l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Rose-Belle. Le pompiste de 58 ans, habitant de Bois-Chéri, y avait été admis, mardi, après avoir été percuté sur son lieu de travail à la station-service Indian Oil de Wooton par un 4x4 de la police d'Eau-Coulée.

Le fils de Rohit Gobin, Jashley, 21 ans, est dépité. C'est, les yeux fermés, pendant qu'il priait pour la guérison de son père, qu'il a appris la nouvelle de sa mort. Une nouvelle qui a bouleversé toute la famille. «Li extra dir, demain (NdlR, aujourd'hui) laniverser mo ser li pé gagn 18 ans et linn perdi so papa. Sa aksidan la inn anlev nou pilié.» La voix cassée, il ajoute qu'il va se battre pour que justice soit faite et assure que ce n'est pas seulement un accident . «Les policiers concernés n'ont pas agi comme il le fallait.»

Autre personne tout aussi dévastée, Sunjiv Jankee, l'employeur de Rohit Gobin. «Nous sommes abattus. Nous vivons un véritable traumatisme», confie le gérant de la stationservice d'Indian Oil à Wooton. «Pourtant j'ai vécu beaucoup de choses horribles sur cette stationservice. J'ai été victime de braquage à plusieurs reprises. On m'a déjà mis un sabre à la gorge et on m'a blessé mais cet accident est la pire des choses que j'ai pu vivre», raconte Sunjiv Jankee. Ce dernier dit ne plus pouvoir fermer l'oeil de la nuit depuis cet accident.

Sunjiv Jankee, 62 ans, dit qu'il a aussi subi une intervention chirurgicale après des problèmes de santé mais cette tragédie est celle de trop pour lui à présent. Il dit qu'il tient à ce que justice soit rendue à son employé qui travaillait à la station-service depuis huit mois. «C'était un employé irréprochable et discipliné. Il fait partie des rares employés que tout employeur rêve d'avoir», poursuit Sunjiv Jankee. Il dit être en consultation avec ses hommes de loi et compte remettre les images CCTV sur l'accident au Central Criminal Investigation Department (CCID). Le sexagénaire dit que, sur les images, on peut apercevoir une voiture privée venir récupérer les deux policiers après l'accident. «Pourquoi sont-ils partis ? Ils n'ont pas porté assistance à une personne en danger.»

Protocole à respecter

Contacté, un haut gradé de la police explique que les policiers ont aussi été blessés dans l'accident. «Ils ont averti qu'il y a eu un accident et le nécessaire a été fait pour les évacuer ainsi que pour appeler une ambulance pour les pompistes blessés. Car dans leur état et surtout qu'ils ne pouvaient pas bouger, ce sont des professionnels de santé qui sont aptes à les transporter. Il y a tout un protocole à respecter lors d'un accident», explique notre source.

L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, Dr Prem Chamane, a attribué le décès de Rohit Gobin à de multiples blessures. Quant à son collègue, Daniel Lamarque, 58 ans et habitant d'Eau-Coulée, il a subi plusieurs fractures et il est admis dans une clinique.

Détenu au Moka Detention Centre, le policier impliqué dans l'accident, âgé d'une trentaine d'années et qui compte neuf ans de service, sera présenté en cour aujourd'hui, vendredi 29 novembre. L'enquête est menée conjointement par la Criminal Investigation Division de Curepipe et le CCID.

Pour rappel, la fourgonnette de la police a dérapé mardi matin et a percuté de plein fouet les deux pompistes qui étaient à leur poste. Selon nos informations, les policiers transportaient des provisions au poste de police d'Eau-Coulée dans le cadre d'une marche pacifique pour commémorer la Journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes lorsque l'accident a eu lieu.