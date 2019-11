Cote d'Ivoire: Lutte antituberculeuse - Un comité de soutien installé à Ferké

Le comité régional de la plateforme multisectorielle de soutien à la lutte antituberculeuse est désormais installé à Ferké. La cérémonie de présentation dudit comité, présidée par le secrétaire general 1, Kouamé Oi Kouamé, a eu lieu le mercredi 27 novembre, à la salle de réunions de la préfecture.

Elle a débuté par la diffusion d'un film institutionnel de sensibilisation, de prévention contre la tuberculeuse. S'en sont suivis des échanges entre les participants et le médecin spécialiste de la lutte antituberculeuse, le médecin-chef du centre antituberculeux de Korhogo, N'Dah Kouamé Guy-Honoré sur les types de tuberculose, les causes, les manifestations et le traitement préventif.

Sur les sept (7) Centres de diagnostic et de traitement (Cdt) et les six (6) centres de traitement (Ct) de la région du tchologo, 137 cas ont été dépistés en 2018 contre 21.300 cas dépistés sur le plan national.

Pour Dr N'Dah Kouamé, coordonnateur de la lutte contre la tuberculose des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo, ce résultat satisfaisant dans le Tchologo est dû à l'implication des autorités administratives, à la bonne collaboration entre les acteurs de la lutte et un personnel bien formé et expérimenté. Relevant quelques faiblesses d'ordre matériel et humain, N'Dah Kouamé a souhaité l'ouverture de deux nouveaux centres de diagnostics et de traitement a Bilimono et à Sikolo; la sensibilisation des populations; du personnel de santé et des professionnels de la médecine traditionnelle.

Se félicitant de la mise en place de ce Comité régional composé d'autorités administratives et de membres de la Société civile, le représentant du préfet de région, le secrétaire général 1, a fait lecture des attributions, de l'organisation et fonctionnement dudit comité en présence des acteurs concernés.