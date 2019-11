Congo-Kinshasa: Jane Connors en solidarité avec les victimes de l'exploitation et des abus sexuels à Saké

communiqué de presse

Afin de palper du doigt les actions de terrain menées par la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO) et ses partenaires dans la prise en charge et le soutien aux victimes d'exploitations et de violences sexuels, la défenseuse des droits des victimes des Nations Unies, Jane Connors, s'est rendue à Sake au Nord Kivu, où elle a rencontré plusieurs victimes. Il s'agissait aussi pour elle, d'entendre les réactions des victimes sur les actions de la MONUSCO.

C'est ainsi que le 27 novembre, Jane Connors a visité un projet financé par le Fonds d'affectation spéciale à Saké. Ce projet a pour but de former les victimes et les filles et les femmes vulnérables à la culture des champignons, à la confection de pain et à la couture. Lancé en 2016, ce projet a déjà formé plus de 150 victimes dont des femmes et filles vulnérables. À ce jour, plusieurs bénéficiaires sont déjà bien établis et sont complètement devenus indépendantes et autonomes.

Jane Connors a saisi cette opportunité pour rendre visite à certains bénéficiaires sur leur lieu de travail. Elles travaillent dans des ateliers de couture et de fabrication de fourneaux. Certaines gèrent des moulins à moudre et d'autres sont dans la pâtisserie.

Jane Connors a exprimé sa totale satisfaction et a promis de plaider pour obtenir davantage de fonds pour des projets en République Démocratique du Congo. Elle a exhorté les bénéficiaires à faire preuve de plus d'engagement et de travail acharné pour l'encourager à aller de l'avant afin d'obtenir plus de fonds pour eux.

A Sake, la défenseure des droits des victimes a aussi visité le projet Samani Ya Mazingira (SYAM), partenaire de mise en œuvre de projets d'assistance aux victimes d'exploitation et d'abus sexuels soutenus par le Fonds fiduciaire de Saké, Bujovu et Kavumu dans le Nord Kivu. Elle a également échangé avec les points focaux du Réseau de plaintes communautaires, ainsi que les parties prenantes locales soutenant les projets.