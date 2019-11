Algérie: Omari insiste sur la promotion des produits de terroir

Alger — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari a mis en avant, jeudi à Alger, la nécessité de promouvoir les produits de terroir qui représentent une valeur ajoutée pour l'économie nationale.

"Ces produits, connus pour leur haute qualité, constituent une valeur ajoutée pour l'économie nationale et contribuent, de même, à la promotion des exportations hors hydrocarbures ce qui nécessite davantage d'efforts pour leur promotion et valorisation aux plans national et international", a indiqué M. Omari à l'ouverture du 1er Salon national des produits de terroir, au Palais des expositions en présence de nombre de ministres et d'ambassadeurs.

Visitant les différents stands de ce salon, le ministre a affirmé que l'organisation de cette manifestation économique constituait une opportunité pour faire connaitre les différents produits agricoles dont recèle l'Algérie.

Selon le premier responsable du secteur, il sera procédé lors de cette exposition à laquelle participent plus de 150 exposants de différentes filières agricoles, à l'organisation de conférences et d'ateliers scientifiques et techniques pour traiter les problématiques relatives aux produits de terroir.

Ces débats permettront, a-t-il souligné, de tracer une "feuille de route pour prendre les mesures devant remédier aux lacunes et aux obstacles enregistrés".

Pour sa part, le ministre du Commerce, Said Djellab a déclaré à l'APS que son secteur était en passe d'accompagner les opérateurs économiques dans la filière dattes à travers la mise en place de mécanismes devant faciliter les opérations d'exportation à partir des sites d'emballage.

Il a précisé, en outre, que les agents de commerce et des douanes se rendaient dans les sites d'emballage en vue d'accomplir les procédures relatives à l'export en évitant aux opérateurs de se déplacer.

Soulignant que son secteur a renforcé le dispositif de contrôle aux frontières afin d'éviter toute tentative de contrebande de marchandises destinées à l'exportation, le ministre a fait savoir que son département ministériel avait fixé des prix "indicatifs" à l'effet de valoriser les produits algériens à l'étranger.

Outre les dattes, ce salon abrite également des exposants d'autres produits agricoles de haute qualité, lesquels font partie du patrimoine algérien à l'instar de la figue sèche, de miel et de l'huile d'olive.

Cette 1ère édition du Salon national des produits de terroir a été marquée par l'exposition du "Safran", qui célèbre sa première fête nationale, avec la participation de plus de 10 producteurs locaux.

Selon des experts, d'importantes étapes ont été franchies, ces dernières années, en matière de culture du safran qui est devenu une activité agricole exercée dans plusieurs régions du pays, laquelle contribue au développement économique.

Organisé par la Chambre agricole algérienne, sous le patronage des ministères de l'Agriculture et du Commerce, ce salon se poursuivra jusqu'au 1er décembre prochain.