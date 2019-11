Cote d'Ivoire: Elections 2020 -Les ambassadeurs de la Belgique de la Suisse et de l'Espagne echangent avec la CEI

Le jeudi 28 novembre 2019, le président de la Commission électorale indépendante(Cei), Coulibaly-Kuibiert Ibrahime, a reçu en audience les ambassadeurs du Royaume de Belgique, de la Suisse et de l'Espagne en Côte d'Ivoire.

La première audience a été accordée à Michael Wimmer, ambassadeur du Royaume de Belgique en Côte d'Ivoire. À sa sortie, il a affirmé : « Les échanges ont porté sur la question de la confiance qui est essentielle dans le cadre d'un processus électoral. Le processus doit inspirer confiance, être le plus inclusif possible (.. .) pour avoir un résultat qui est reconnu de tous. Le souhait de la Belgique et de l'Union européenne, c'est que le processus se passe bien, de la manière la plus libre, transparente et plus ouverte possible ». À sa suite, Coulibaly-Kuibiert a reçu Anne Lugon-Moulin, ambassadrice de Suisse pour discuter des questions liées aux prochaines élections. « Nous avons échangé sur la feuille de route, la chronologie et les enjeux logistiques et technologiques de l'année électorale. Nous avons aussi échangé sur l'importance du respect des institutions.

La Cei est une institution, elle a un mandat, il faut respecter ce mandat. Nous avons également échangé sur la question de l'enrôlement », a-t-elle dit à sa sortie d'audience. Interrogée sur le déroulement des élections prochaines, Anne Lugon-Moulin affirme : « Il y a eu d'autres élections organisées par la Cei par le passé, qui se sont bien déroulées(... ).Oui je suis confiante ». La dernière audience a été accordée à l'ambassadeur d'Espagne, Ricardo Lopez-Aranda Jagu, accompagné de son conseiller, Ignacio Tapia Garcia. « Je voulais venir ici pour exprimer la proximité de l'Espagne et de la communauté internationale en général envers les Institutions de la Côte d'Ivoire.

La Côte d'Ivoire se rapproche d'un moment important(... ), ce sont les élections. Et pour cela, une Commission électorale indépendante est essentielle. Je suis venu donc m'imprégner des mesures, des démarches que compte prendre la CEI d'ici le mois d' octobre 2020 pour bien préparer ces élections », a-t-il fait savoir. Il a ajouté : « Je voulais vraiment comprendre le programme de travail de la Cei (... ). La Côte d'Ivoire a un appui de l'Espagne pour la consolidation de son processus démocratique. Et la Cei joue un rôle majeur dans ce processus. Et nous la voulons efficace, inclusive et en ce sens elle aura tout notre appui ».