Cote d'Ivoire: Adama bictogo (directeur exécutif du rhdp) - "Le chiffre de 3. 750. 000, n'est pas pour gagner une élection"

Le directeur exécutif du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) Adama Bictogo a annoncé, le mardi 26 novembre 2019 au siège de ce parti, aux Deux-Plateaux Vallons, la tenue des journées d'hommage au président Félix Houphouët-Boigny, les 6 et 7 décembre 2019 à Yamoussoukro».

Adama Bictogo est revenu sur le processus d'implantation de son parti sur l'ensemble du territoire ivoirien : « Le RHDP repose sur 40 régions, 500 délégations départementales, 9. 000 membres du Conseil national, 3.000 membres du Bureau politique. Les 15. 000 sections annoncées sont en train d'être mises en place avec les investitures qui ont lieu. Le chiffre de 3.750. 000 militants obéit à une démarche arithmétique, ce n'est pas un chiffre annoncé pour gagner une élection, comme certains veulent le faire croire, mais c'est un chiffre qui traduit l'implantation du RHDP. Nous serons 200.000 à Yamoussoukro, ce qui représente environ 8% de l'ensemble de nos militants. La ville de Yamoussoukro ne peut pas contenir au-delà de 200. 000, sinon la ville va exploser. Ceux qui ont mobilisé 35. 000 personnes ont sûrement eu un trou de mémoire où un déficit arithmétique et ont annoncé qu'ils étaient 1. 200. 000. Le 25 janvier 2020, jour anniversaire de la création du RHDP, vous verrez que les 3. 750. 000 militants ne sont pas une vue de l'esprit (... )

Le grand meeting que nous organisons qui est non seulement la célébration de la paix et l'hommage au père de la Nation, sera aussi l'occasion pour le RHDP de faire valoir ses 173 coordonnateurs régions, 269 coordonnateurs régionaux associés, 168 délégués départementaux, 468 délégués départementaux associés, 335 délégués communaux, 890 délégués communaux associés ; 528 délégués sous-préfectoraux, 1. 0 63 délégués sous-préfectoraux associés, mais aussi l'occasion de faire valoir l'idéologie et les valeurs du RHDP. Le RHDP est une communauté de valeur au service du peuple de Côte d'Ivoire. C'est un parti arc-en-ciel qui va au-delà des partis, des régions, des religions. Telle est la vision du Président Alassane Ouattara, prolongement de la vision du président Félix Houphouët-Boigny (... ) Le RHDP est une force qui fera barrage à la xénophobie, à la division. Les Ivoiriens ont soif de paix, ils attendent de nous, responsables politiques, que nous leur offrions la paix. Houphouët a apporté la paix, Alassane Ouattara la prolonge dans la stabilité».

« Des gens aussi parlent de paix le lundi, mais le mercredi, ils parlent de brûler la Côte d'Ivoire »

Entouré de quelques membres du comité d'organisation de l'hommage du RHDP au père-fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Adama Bictogo a profité de l'occasion pour donner son point de vue sur la rencontre qui a eu lieu à La Haye, entre Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale et Charles Blé Goudé le président du Cojep , le 24 novembre dernier et qu'il a qualifiée « de non-événement : « On ne peut pas faire de la réconciliation un slogan. Il ne faut pas jouer avec les Ivoiriens. Il y'a des fondamentaux qui organisent la réconciliation, qui sont d'ordre économique, social, sociologique...

La Côte d'Ivoire est trop sérieuse pour que les problèmes ivoiriens soient réglés autour d'une petite table, dans un maquis (... ) Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de répondre aux attentes des populations. C'est ce que le Président Ouattara fait au quotidien, c'est ce à quoi s'attelle le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly (... ) Nous parlons de paix, des gens aussi parlent de paix le lundi, mais le mercredi, ils parlent de brûler la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont caractérisés par l'inconstance permanente ne peuvent pas parler de paix. Le Président Alassane Ouattara parle de paix, conformément à l'idéologie houphouétiste (... ) La Côte d'Ivoire a connu assez de violences, assez de morts. La paix doit être quelque chose de vécu, mais pas un slogan opportuniste ».

Le comité d'organisation mis en place, sous la supervision du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et du Président du Sénat, Jeannot Kouadio-Ahoussou est présidé par le directeur exécutif du RHDP. Il est composé de cinq (5) vice-présidents, les ministres Jean-Claude Kouassi, Raymonde Goudou Coffie, Paulin Claude Danho, Amédé Koffi Kouakou et Anne Désirée Ouloto. Tous les membres du comité d'organisation prendront leurs quartiers à Yamoussoukro, à partir du 2 décembre 2019. Le programme élaboré prévoit, pour la journée du vendredi 6 décembre, une rencontre entre le Président Alassane Ouattara et les chefs de terres Baoulé, la prière de 13 heures à la mosquée et Yamoussoukro, une messe d'action de grâce à la Basilique Notre Dame de la paix et une audience du chef de l'État avec les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire.

Dans la soirée du vendredi, une exposition-photo avec des témoignages sera organisée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Le samedi 7 décembre 2019 à 9 heures, le chef de l'État et les militants du RHDP iront se recueillir au caveau familial des Boigny, puis Alassane Ouattara animera un grand meeting à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Pour ce grand rassemblement, le ministre Amédé Kouakou a indiqué que près de 200.000 militants du RHDP sont attendus à Yamoussoukro, afin de rendre hommage au premier président de la République de Côte d'Ivoire. Un pagne à l'effigie du président Houphouët-Boigny et du Président Alassane Ouattara a été confectionné. Il est disponible au siège du RHDP à 15. 000 FCFA, la pièce et 2.500 FCFA, le pagne.

Olivier Dion