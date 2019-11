Cote d'Ivoire: En marge de la visite d'état dans le hambol - Dominique ouattara fait des dons aux structures de protection de l'enfance

Madame Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children Of Africa a fait des dons en vivre et non vivre aux structures de protection de l'enfance de la région du Hambol le jeudi 28 novembre 2019.

Ainsi, profitant de la visite d'État du Président Alassane Ouattara qui se déroule du 27 au 30 novembre 2019, Dominique Ouattara a tenu à apporter sa contribution à la protection des enfants, , dans la région du Hambol. À cet effet, l'épouse du chef de l'État a initié une cérémonie de remise de dons au centre social de Katiola en présence des responsables des structures de protection des enfants et des populations sorties en grand nombre.

Dominique Ouattara, Fondatrice de Children Of Africa était représentée par Bakayoko Ly-Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La représentante de Dominique Ouattara avait à ses côtés lors de cette cérémonie de remise de dons Madame Myss Belmonde Dogo, secrétaire d'État auprès du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant ; Madame Virginie Aya Touré, Députée d'Oumé ; Madame Yao Patricia Sylvie, Directrice de Cabinet de la Première Dame et bien d'autres personnalités.

Ces dons qui viennent renforcer la capacité d'accueil et de prise en charge des centres et structures de protection de l'enfance de la région du Hambol sont constitués de vivres notamment des sacs de riz ; des sachets de pâtes alimentaires, des cartons de boites de tomates . Mais aussi, de non-vivres tels que des produits d'entretien, des jouets pour les tout-petits, du matériel didactique et des appareils électroménagers. La valeur de ces dons en vivres et non-vivres est estimée à 25 millions F CFA. En plus de ces dons, Dominique Ouattara a offert la somme de 3 millions F CFA aux structures de protections de l'enfance. C'est donc un total de 28 millions F CFA de dons en nature et en espèce qui ont été gracieusement offerts à ces structures.

Bakayoko Ly-Ramata, représentante de Dominique Ouattara et Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a traduit les remerciements de l'ensemble des enfants de la région du Hambol à la généreuse donatrice. Elle a fait remarquer l'importance de ces dons car, selon Madame Bakayoko Ly-Ramata, ils prennent en compte le bien-être des enfants à savoir l'avenir d'un pays. Pour Bakayoko Ly-Ramata, ces dons accompagnent le programme social du gouvernement. Elle a terminé en soutenant que : « Madame Dominique Ouattara est l'image du don de soi ».

Madame Yao Patricia Sylvie, Directrice de cabinet de la Première Dame avant d'énumérer la liste des dons a expliqué les actions de Madame Dominique Ouattara à travers la Fondation Children Of Africa et le Comité National de Surveillance des actions de lutte contre la Traite, l'Exploitation et le Travail des Enfants (CNS).

M. Camara Thomas, adjoint du Maire de Katiola et Mademoiselle Camara Philomène, porte-parole des enfants ont à tour de rôle salué la générosité de Madame Dominique Ouattara.