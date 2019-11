Cote d'Ivoire: Responsable support technique cimaf, elmahdaoui khalid - "Voici les atouts et performances du ciment robusto"

Le mercredi 27 novembre 2019, s'est tenu dans un hôtel à Dabou, un séminaire de formation dédié aux utilisateurs du ciment (briquetiers, maçons, revendeurs et distributeurs) de la ville, à l'initiative de la société Les Ciments de l'Afrique (CIMAF), cimentier marocain implanté en Côte d'Ivoire depuis 2011.

Selon le formateur Elmahdaoui Khalid, responsable support technique de l'entreprise, cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la politique de communication de CIMAF auprès des différents acteurs des Bâtiments et travaux publics (Btp). Il a mis à profit l'occasion pour vulgariser auprès de ces derniers, les bonnes pratiques et le bon usage de la gamme de produits de CIMAF dans les différentes étapes de la construction. Pour lui, les solutions pour une qualité durable du bâtiment, résident dans la gamme de produits des Ciments de l'Afrique. Il s'agit du ciment 32.5 spécialement dédié au bâtiment rural à un seul niveau, et utilisé pour les travaux de mortiers, de crépissage et de montage du mûr. Le ciment 42.5 destiné aux ouvrages et qu'il ne faut surtout pas utiliser pour le crépissage de la maison pour éviter d'occasionner des fissurations sur le mûr, a-t-il soutenu.

Il a également évoqué l'existence du dernier né de la gamme de produits : le ciment Robusto qui, selon est le produit phare de CIMAF, et qui est dédié aux grands ouvrages tels que les ponts, les ports et les barrages. Il a précisé les qualités de Robusto : << Il permet une certaine rentabilité exceptionnelle. On y a ajouté beaucoup de choses pour pouvoir l'améliorer, rentabiliser le processus chez le briquetier, que cela soit artisanal ou industriel. Il a une performance mécanique très exceptionnelle. C'est un ciment pur et dur. En plus de cela, il demande moins d'eau, avec une résistance assez élevée. Aussi, il y a sa finesse. Ce ciment est plus broyé que ce qu'on trouve sur le marché.

C'est-à-dire qu'il vous permet d'assurer une certaine compacité du béton et une densité assez élevée. Qui dit compacité, densité élevée, dit un béton durable. Il y a aussi le paramètre prise rapide et durcissement précoce, conjugué d'une chaleur d'hydratation assez élevée. C'est ce qui permet de créer un climat, une ambiance favorable pour assurer un séchage de la brique dans un temps très rapide et par la suite, la livrer au client en temps opportun parce que le stockage ne va pas durer». Les sacs de 25 Kg des ciments 32.5 et Robusto, désormais disponibles chez CIMAF Elmahdaoui Khalid a également annoncé le lancement des sacs de 25 Kg des produits de CIMAF. À l'en croire, ces sacs sont adaptés pour un usage domestique. Précisant l'intérêt de ces sacs de 25 Kg, il a indiqué : <>

CMAF est une société marocaine de fabrication de ciment. Elle existe dans 12 pays africains dont la Côte d'Ivoire, premier pays dans le continent, à avoir abrité l'entreprise, en dehors du Maroc.