Sénégal: Décédée le 18 novembre dernier à Verson en France, Colette a rejoint Léopold Sédar Senghor à Bel Air

L'ancienne Première dame sénégalaise, Colette Senghor, décédée le 18 novembre 2019, à Verson en France, a été inhumée dans l'après-midi d'hier, jeudi 28 nombre, à côté de son époux Léopold Sedar Senghor et de son fils Philippe Maguiléne Senghor.

Auparavant une messe lui a été dédiée à la cathédrale de Dakar. L'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye, assisté par le représentant du pape François au Sénégal, le nonce apostolique Michael W. Banach, ont présidé la cérémonie religieuse. Tôt dans la matinée, un hommage a été rendu à la défunte lors de la levée du corps tenue à l'hôpital principal de Dakar.

Cérémonie à laquelle a pris part le chef de l'Etat Macky Sall. Dans son allocution, il a salué une leçon de vie qu'aurait laissée Colette Senghor aux Sénégalais. «Cette cérémonie est instructive parce que faisant vœu d'être enterrée auprès de son époux et de son fils, Colette Senghor nous livre une admirable leçon de vie, de dignité, d'amour et de fidélité. Fidélité jusqu'à la mort. Ce, en ces temps où ces vertus cardinales sont si malmenées», a-t-il soutenu. Macky Sall, ajoute que la cérémonie «rappelle le rêve d'humanité du président poète, ardent défenseur de valeurs d'enracinement et d'ouverture, chantre infatigable de la culture qui mène à la civilisation universelle, symbiose de toutes les cultures et de toutes les civilisations».

Dans ses hommages à la défunte, le président de la République a également salué la mémoire d'un couple qui a su franchir les barrières socioculturelles. «Colette a fait aimer sa Normandie à Senghor et, Senghor a fait aimer son Sénégal à Colette », dit-il. Et d'ajouter qu'il «rend hommage à celle qui, à l'ombre apaisante de son époux, fut une grande Première dame, discrète dans l'espace public, présente, aimante et attentionnée dans l'intimité familiale. Colette s'était aussi l'épouse muse qui inspira à plusieurs fois la plume raffinée du président poète».

Pour le poète Amadou Lamine Sall, «ce qui importe maintenant c'est de fortifier l'héritage de l'ancienne première dame». «Nous devons tenir pour fortifier l'héritage car seules vivent les morts dont on chante leur nom. Ne laissez aucune torche s'éteindre».

Me Boucounta Diallo, quant à lui, a salué le souvenir d'une dame qui n'avait comme préoccupation essentielle que sa famille. A signaler qu'en plus du président de la République, Macky Sall, son épouse Marieme Faye Sall, le président de l'Assemblée Nationale, Moustapha Niasse et de la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye, ont assisté à la levée du corps de Colette Senghor.

L'ancien président Abdou Diouf, son épouse Elisabeth et Moustapha Niasse, président de l'Assemblée Nationale ont, pris part aux deux cérémonies organisées en la mémoire de la défunte.