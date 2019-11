Sénégal: Mbacké /Célébration de La journée de l'élevage - Macky «injecte» 2 milliards de plus dans le Fonds revolving des éleveurs

La Journée nationale de l'élevage dont le thème est « Promotion des cultures fourragères et amélioration génétique : créneaux porteurs pour l'emploi des jeunes et des femmes » a été hier, jeudi, à Kael (Mbacké) une occasion pour les acteurs du secteur de partager avec le chef de l'Etat sur les difficultés qui gangrène ledit secteur. En réponse, Macky Sall s'est engagé entre autres mesures à augmenter le fonds revolving des dits acteurs de deux milliards dans les prochains jours.

C'est le Président Macky Sall qui a présidé hier, jeudi 28 novembre 2019, à Kael dans le département de Mbacké la Journée nationale de l'élevage. Le maire de la commune de Kael a profité de cette rencontre pour solliciter la création d'un centre zootechnique régionale au niveau du site qui a abrité la cérémonie, à l'image de celui de Kolda et de Dahra. « On y développera les métiers de l'élevage pour améliorer la qualité du cheptel. Le vol de bétail constitue également une difficulté pour l'élevage. C'est la raison pour laquelle il a demandé l'érection du poste de la gendarmerie de Kael en brigade territoriale avec des moyens conséquents. Par leur part, les élus locaux de Mbacké ont plaidé l'extension du courant électrique mais aussi la construction de la bretelle Route nationale-Kael longue de 3 km.

Par ailleurs, les acteurs du secteur de l'élevage ont souhaité que le capital de la compagnie nationale de l'assurance agricole leur soit ouvert. Pour Ismaila Sow, le Président du directoire national des éleveurs, il faut poursuivre la réflexion sur la reforme foncière pour réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Le Président de la République Macky Sall qui présidait la Journée nationale de l'élevage déclarera pour sa part : « l'élevage a contribué en 2018 à hauteur de 4,4% au Produit intérieur brut national et pour 25 ,6% à la valeur ajoutée de l'agriculture au sens large. Ces résultats confortent la pertinence de l'action de faire de l'élevage un des leviers majeurs du secteur de l'émergence économique et sociale. Et cela illustre notre détermination à tout mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs fixés par ce secteur qui dispose d'une marge considérable de progression ».

FAIRE DE L'ELEVAGE UN SECTEUR COMPETITIF

Le Président Macky Sall poursuivra : « depuis mon accession à la magistrature suprême, des progrès importants ont été réalisés. Nous devons toutefois faire encore plus et davantage afin de concrétiser les missions que je nourris à l'endroit de l'élevage, à savoir en faire un secteur compétitif qui satisfait de manière durable la demande nationale de production tout en assurant la promotion socioéconomique de ses acteurs. Cette mobilisation traduit votre adhésion à la politique que je définis dans le cadre du Plan Sénégal émergent ». En réponse aux préoccupations des éleveurs relatives au défi de l'élevage moderne, la nécessite d'améliorer partout le parcours du bétail, l'amélioration du parc de bétail et l'amélioration génétique comme la promotion des cultures fourragères, le Président Sall indiquera que plus de 8 milliards ont été consentis pour organiser des opérations de sauvegarde du bétail et de mise en place de mécanismes innovants d'auto-approvisionnement des éleveurs en aliments de bétail. « Ceci constitue un cas d'école devant bien inspirer d'autres secteurs de la vie nationale » a dit le chef de l'Etat qui s'est réjoui par ailleurs de la bonne gestion du fonds de revolving qui se situe à 2 milliards et demi de Francs. «Je m'engage à augmenter ce fonds de deux milliards les prochains jours pour l'achat d'aliments de bétail pour faire face à la résilience», a-t-il conclu. Auparavant, le chef de l'Etat a été reçu par le khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, en vue de recueillir ses prières.