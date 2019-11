Sénégal: Diamaguene Sicap Mbao - La mairie débloque 50 millions pour une maison de la justice et une bibliothèque

La commune de Diamaguène a procédé à la pose de la 1ère pierre de l'immeuble devant abriter la nouvelle maison de la justice et une nouvelle bibliothèque municipale. Sur fonds propres, le complexe va coûter 50 millions et les travaux vont durer 6 mois.

A en croire le maire Ndoffene Fall, «l'urgence de créer une nouvelle maison de la justice est réelle à cause de la vétusté de l'ancien bâtiment». «La maison de la justice existe depuis 2004 à Diameguene Sicap Mbao mais, les locaux qui l'abritait, sont devenus vétustes et menace ruine. C'est fort de ces considérations qu'on a jugé utile de construire de nouveaux locaux pour abriter la maison de la justice» a précisé le maire.

Les maisons de justice jouent un rôle prépondérant dans le règlement des conflits et l'objectif fondamental de la création de la maison de la justice est de rapprocher la justice du justiciable, de réduire les délais au niveau des tribunaux afin d'éviter les contentieux et conflits dans les tribunaux, d'assurer dans les quartiers des grandes agglomérations une présence judiciaire de proximité, de concourir à la prévention de la délinquance et à aider les victimes de garantir un accès aux citoyens au droit.

«On a estimé que notre rôle en tant que collectivité territoriale, c'est de tout mettre en œuvre pour véritablement jouer notre partition pour que les populations de Diameguene Sicap Mbao puissent bénéficier des avantages de cette maison pour que toutes leurs difficultés et problèmes de droit auxquels elles seront confrontés, soient pris à bras le corps» renseigne Ndoffene Fall.

L'ancienne maison de la justice a été implantée dans la commune en 2004 et l'institution municipale s'est réjouie des résultats obtenus sur la gestion des contentieux. «La maison a traité 15205 cas depuis son installation et 14183 cas ont abouti et ont eu des résultats escomptés. Ce qui traduit un taux appréciable à l'ordre de 90 % de réussite. Nous nous réjouissons du travail», a fait savoir Ndoffene Fall.

Le nouveau bâtiment va également abriter la nouvelle bibliothèque. «Cela a été une forte demande des élèves et étudiants de la commune qui se sont toujours plaints de ce manquement. C'est justement que la bibliothèque constituera un lieu d'échanges des élèves et étudiants de cette grande commune», soutient le maire. Revenant sur le coût du projet, il confie : «Nous avons débloqué 50 millions pour la construction de l'infrastructure sur fonds propres. Les travaux vont démarrer dès la semaine prochaine et dans 6 mois nous allons procéder à l'inauguration de l'infrastructure».

MADEMBA GUEYE DIRECTEUR DE LA JUSTICE DE PROXIMITE ET DE LA PROMOTION DE L'ACCES AU DROIT : «S'inspirer du maire de Diamaguène Sicap Mbao»

Représentant le ministre de la Justice, le directeur de la justice de proximité a affiché son satisfécit avec la réalisation de l'infrastructure. «Le Garde des Sceaux, ministre de la justice est satisfait du maire» a indiqué d'emblée le directeur de la justice de proximité qui renchérit pour magnifier le travail du maire : «c'est un exemple de partenariat que les autorités veulent impulser au bénéfice des populations dans le souci de rapprocher la justice du justiciable. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas évident souvent pour les populations qui ont des difficultés pour d'accéder au services publiques de la justice. Mais également l'exemple d'un maire qui a compris le travail que font les maisons de justice, qui est un travail d'aide aux populations en terme de règlement de petits conflits ; d'aide en assistance administrative sur l'abstention de documents comme l'extrait du casier judiciaire, les certificats d'inscription, les certificats de nationalité etc.»

Sur les cas de règlements de conflits traités ce dernier révèle «les résultats de Diameguene sont les plus élogieux car, nous avons 19 maisons de justice dans tout le pays. La maison de justice de Sicap Mbao est l'une des maisons qui a les résultats les plus importants. En 2018 nous avons enregistré près de 2600 dossiers qui ont été traités dans cette même maison de justice avec des taux de réussite sur les médiations assez importantes. Ce qui dénote le bon travail qui a été fait. Et sur les créances qui ont été recouvrés dans le cadre de ces médiations, cela fait 61 millions. Et souvent, ce sont des petites créances du secteur informel avec des fois des montants qui varient entre 1000 à 2000 F CFA. Avec ça, ils arrivent à 61 millions et cela contribue énormément à la paix sociale, à la paix dans les quartiers par le règlement de ces petits contentieux», a martelé Mademba Guèye, qui annonce, que le ministère de la justice est dans un important projet de construction de 12 maisons de justice avec l'appui de l'Union Européenne dans le cadre du 11ème FED. «Et dans le cadre de son budget d'investissement, le ministère de la justice ambitionne de faire cinq maisons de justice par an» renseigne le directeur de la justice de proximité.