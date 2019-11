Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - « 31 attaques Mai-Mai ont visé les FARDC depuis le lancement des opérations d'envergure à Beni » (Mbala Musese)

En séjour en ville de Beni (Nord-Kivu), depuis le jeudi 28 novembre, en provenance de Kinshasa via Goma, le chef d'Etat major général des FARDC, Mbala Msese a initié des échanges avec diverses couches de la population.

Selon des informations entrecoupées, il tente de désamorcer la crise de méfiance qui a régné depuis un moment entre la population et les casques bleus de l'ONU, à la suite des attaques rebelles qui se sont succédées dans la région.

Ce vendredi 29 novembre, devant des civils de tous âges, le chef de l'armée congolaise est revenu sur nombreuses questions relatives aux opérations en cours dans la zone, celles contre les groupes armés négatifs dont les ADF, semeurs des troubles à Beni, en tête.

A ce sujet, l'officier militaire a réitéré l'engagement de l'armée congolaise à rétablir la sécurité dans cette partie du pays, tel que voulu par le chef de l'Etat. Et ce, malgré la diversion et à la guérilla auxquelles s'est livré l'ennemi.

Général Mbala Musese demande à la population de garder son apaisement en dépit des péripéties rencontrées et indique que les FARDC ont également perdu certains de leurs éléments au cours de cette expédition. Cependant, il regrette que jusqu'aujourd'hui, les miliciens locaux continuent de servir de béquilles au djihadistes ougandais. D'ailleurs, il parle d'au moins 31 attaques Mai-Mai qui ont visé ses hommes depuis que les opérations d'envergure ont été lancées le 30 octobre dernier.

« Depuis le lancement des opérations militaires de grande envergure contre l'ADF, les FARDC ont déjà subi 31attaques Mai-Mai », déplore-t-il.

Abordant la question des manifestations anti-Monusco qui ont conduit au saccage de la Mairie de Beni et d'une base des casques bleus à Boikene, -en plus de morts et des blessés que cela a coûté, -le chef d'État major général des FARDC appelle les « Beniciens » à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi ou à faire son jeu.

Il soutient que les actes de vandalisme qui ont émaillé toutes les marches de colère sont de nature à rouler le tueur. Lui qui parle des victoires éclatantes des militaires sur le champ de bataille parle de vengeance d'un ennemi déjà pris en étau. Ce sont des actes lâches et terroristes dont fait montre l'ADF.

« Les opérations sur le terrain se déroulent très bien sur tous les axes. Ces tueries des ADF n'est qu'une vengeance et on ne va pas baisser les bras, on doit finir cette nébuleuse« , promet-il.

Bien plus, le général Mbala Musese a exhorté ses auditeurs à la collaboration, sans verser dans « le donneur des leçons » aux forces loyalistes car, dit-il, chacun a son rôle pour endiguer l'insécurité à Beni.

La population doit cesser de se faire passer pour un donneur de leçons à l'armée sur des techniques militaires. Qu'on laisse à chacun son travail. Tout ce dont nous avons besoin de vous, c'est votre appui et votre soutien », a-t-il ajouté.

Après sa rencontre publique avec diverses couches, le chef d'État major général des FARDC a entretenu des échanges en privé avec des personnes qui détiendraient des informations accablantes sur le dossier de Beni.

Il sites de rappeler que le chef de l'État a urgemment dépêché au Nord-Kivu, le chef de l'armée ainsi que le ministre de l'intérieur au lendemain des événements tragiques qui ont agité la province en début de semaine.