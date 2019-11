Cote d'Ivoire: Contrôle interne - Les gestionnaires du ministère de l'Assainissement et la Salubrité formés

« Dispositions législatives et réglementaires relatives à la transparence et à la bonne gouvernance », « Le contrôle interne dans l'administration publique », « Composantes, principes du contrôle et rôle des acteurs ».

Ce sont, entre autres, les thématiques sur lesquelles ont porté l'atelier de renforcement de capacité auquel ont pris part, les 27 et 28 novembre, dans les locaux de l'Agence nationale de gestion des déchets (Anaged), les gestionnaires du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité (Minass) et des structures sous tutelle.

La rencontre avait trait à l'amélioration de la gouvernance des participants dans leur mission de contrôle interne. Séré Souleymane, expert-comptable, consultant et formateur, a souligné que le contrôle interne « est l'ensemble du processus de sécurité mis en place par les gouvernants et les acteurs d'une entité dans le but de juguler les risques afin d'atteindre les résultats attendus. C'est un outil qui garantit l'atteinte des résultats en faveur des populations à travers la sécurisation, la gestion, la lutte contre le gaspillage et le détournement, la production d'informations fiables, le respect des lois et règlements, et l'optimisation d'utilisation des ressources ».

Il a fait savoir que ce séminaire vient en prélude à la mise en place du budget programme de 2020. Il va donc orienter les ordonnateurs de crédits. Le directeur de la sensibilisation et de l'éducation à la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg), Jacques Achiaou, a, à son tour, indiqué que le contrôle interne est un élément de prévention de la corruption.

Il participe aux principes de bonne gouvernance qui imposent aux administrations publiques de mettre en place une gestion efficiente des finances publiques. « Il est important pour cette administration de mettre en place des moyens pour contrôler, surveiller et veiller à ce que les ressources publiques mises à la disposition des gestionnaires dans le cadre du budget programme répondent aux objectifs », a-t-il confié.

Gildas Simy, directeur de cabinet par intérim du Minass, a, dans son allocution d'ouverture, rapporté aux participants les attentes de la ministre Anne Désirée Ouloto sur les conclusions et les recommandations de l'atelier. Il les a exhortés à tirer pleinement profit de cette formation pour améliorer le contrôle interne du Minass.