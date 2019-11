Sénégal: Le budget 2020 du ministère de la Justice arrêté à plus de 43 milliards

Dakar — Le projet de budget 2020 du ministère de la Justice, soumis au vote des députés ce vendredi, est arrêté à la somme de 43 milliards 64 millions 711 francs CFA, indique le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale.

La séance est présidée par la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Yata Sow.

Le budget est défendu par le Garde des sceaux, Malick Sall, accompagné par ses collaborateurs, le ministre des finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo et son homologue en charge du dialogue social et des relations avec les institutions.

Selon le rapport de la commission des finances, le budget 2020 du ministère la Justice enrôle cinq programmes dénommés : "justice judiciaire", "éducation surveillée et protection judiciaire de l'enfant", "administration pénitentiaire", "bonne gouvernance des droits humains et pilotage", "coordination et gestion administrative".

Par nature économique des dépenses, les crédits de ces programmes sont répartis en dépenses de personnel, biens et services, transferts courants, investissements exécutés par l'Etat et transferts en capital, lit-on dans le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale.