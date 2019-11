Gabon: LE PAYNCOP GABON - Plaider pour l'implication des jeunes à la commission nationale des droits de l'Homme

La Coordination Nationale du Réseau Panafricain des Jeunes pour la Culture de la Paix (PAYNCoP Gabon) a pris part, du 26 au 27 novembre 2019, à un atelier de sensibilisation sur les Institutions Nationales des Droits de l'Homme (INDH).

Organisé par le Ministère en charge des Droits de l'homme et la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) avec l'appui du Bureau Régional des Nations Unies pour l'Afrique Centrale (UNOCA) et le Centre Régional des Nations Unies pour la Démocratie et les Droits de l'Homme en Afrique Centrale (CARO), cette rencontre a réunis plusieurs experts notamment ceux du Système des Nations Unies, du Gouvernement, de la Commission Nationale des Droits de l'Homme ainsi que ceux des Organisations de la Société Civile. « L'objectif est de rendre opérationnelle la CNDH à travers le partage de bonnes pratiques et les contributions des uns et des autres » a indiqué le Représentant de l'UNOCA au début de l'atelier.

Au cours des travaux, le PAYNCoP Gabon a plaidé pour une implication plus accrue des Organisations de la Société Civile notamment celles qui représentent les jeunes. Dans ce sens, le Coordonnateur National a suggéré de modifier le critère d'âge qui fixe l'âge minimum de 40 ans pour être commissaire à la CNDH.

S'il est possible d'être député ou Ministre à 35 ans au Gabon, pourquoi fixer l'âge des commissaires de la CNDH à 40 au minimum, s'est interrogé Jerry Bibang. « Cette disposition constitue un facteur d'exclusion et une violation du droit à la participation des jeunes dans la gestion des affaires publiques » a-t-il expliqué. Elle est d'ailleurs opposée aux instruments juridiques régionaux et internationaux qui encouragent la participation des jeunes notamment la Charte Africaine de la Jeunesse et la résolution 2250 (jeunes, paix et sécurité) du Conseil de sécurité des Nations Unies, a-t-il ajouté avant d'insister sur le fait qu'il convient de prendre en compte la composante jeunesse dans la reforme actuelle de la Commission Nationale des Droits de l'Homme.

Les différentes propositions de cet atelier visent à modifier le texte portant création et organisation de la CNDH du Gabon afin de la mettre aux normes internationales, notamment les principes de Paris. Le projet de texte modifier sera remis très prochainement aux autorités compétentes.