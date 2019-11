Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «La compensation salariale sera de Rs 300»

Presque Noël avant l'heure. Ce vendredi 22 novembre, Pravind Jugnauth, accompagné du cabinet ministériel, a tenu une conférence de presse pour annoncer le montant de la compensation salariale, qui est de Rs 300. Dans la foulée, il a aussi rappelé les différentes pensions qui seront augmentés dès le mois de décembre.

Les travailleurs dont le salaire se situe entre le salaire minimum et Rs 50 000 bénéficieront de la compensation. Quant au salaire minimum, il passe à Rs 10 200. Le la subvention gouvernementale -qui est de Rs 860 dans le secteur de l'export et de Rs 500 dans les autres secteurs - et la compensation salariale y sont inclus.

Pravind Jugnauth a aussi rappelé que son gouvernement a déjà mis en œuvre le manifeste électoral de l'Alliance Morisien. «La pension des personnes de 60 à 89 ans passe à Rs 9 000» a-t-il rappelé. Les citoyens âgés entre 90 et 99 ans toucheront Rs 16 710 et les centenaires auront Rs 21 710. La pension des veuves et des personnes en situation d'handicap passe à Rs 9 000 et les orphelins de moins de 15 ans qui ne sont pas scolarisés à temps plein, eux, auront Rs 3 710. Le «one off performance bonus» promis aux policiers et pompiers a déjà été approuvé, tout comme le bonus de Rs 1 000 promis aux fonctionnaires pendant la campagne électorale.

Ces mesures coûteront Rs 1,74 milliards à l'Etat.