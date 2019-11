Afrique: Le Soudan élu président de l'IGAD

Addis-Abeba — La réunion des présidents et des chefs d'État de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) qui s'est tenue à Addis-Abeba sous la présidence de l'Ethiopie a abouti à un accord selon lequel le Soudan a été élu président l'organisation.

La délégation soudanaise à la réunion dirigée par le Premier ministre Abdallah Hamdok est arrivée vendredi matin à Addis-Abeba, capitale de l'Ethiopie, où il a été reçu par le président de l'Ethiopie, Sahle Work, ainsi que plusieurs ministres et responsables éthiopiens.

La ministre des Affaires étrangères Asmaa Mohamed Abdallah a déclaré à la presse que l'accord sur la présidence du Soudan de l'IGAD confirme l'importance du Soudan et de sa position internationale et régionale ainsi que la reconnaissance par les pays de l'IGAD du nouveau Soudan et de ce qu'il pouvait apporter à divers domaines.

Dans le même contexte, la réunion a examiné certaines questions techniques liées à l'IGAD, notamment la sécurité de la mer Rouge et la restructuration de l'organisation de l'Afrique de l'Est afin qu'elle soit plus efficace et capable de réaliser la paix, le développement et le bien-être des États membres.

Il est à noter que le mandat du Soudan d'un an est une étape importante dans la mesure où la région fait face à des défis en matière de paix, de sécurité, de migration illégale et de traite des êtres humains, ainsi que de terrorisme et d'extrémisme.

La réunion a également choisi l'Éthiopien Workneh Gebeyehu comme nouveau Secrétaire exécutif de l'IGAD.