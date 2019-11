Ile Maurice: Contestations en cour - Le recomptage des voix réclamé dans sept circonscriptions

Au-delà de la contestation même de l'élection des élus pour cause de «pratiques illégales» (celle de Navin Ramgoolam et de Suren Dayal), les pétitions de l'opposition portent aussi sur une demande pour que le dépouillement ait à nou- veau lieu. Surtout en raison du peu d'écart de voix.

Trois autres candidats battus de l'Alliance Nationale demandent un recounting. Il s'agit d'Anil Bachoo au n°9, Flacq-Bon-Accueil, Lormus Bundhoo au n°13, Rivière-des-Anguilles-Souillac et Cader Sayed Hossen au n°15, La Caverne-Phoenix. Il y a également la contestation d'Ezra Jhuboo au n°14, Savanne- Rivière-Noire, faite mercredi en cour.

Qu'en est-il de l'écart des voix ? Anil Bachoo a fini à la 4e place avec 19 267 voix contre Vikash Nuckcheddy qui a été élu en troisième position. Il y a un écart de 2 132 voix entre les deux hommes.

Au n°13, Lormus Bundhoo a été bat- tu par Ismael Rawoo par 816 voix. Ismael Rawoo a obtenu 10 471 voix et l'ancien ministre de la Santé, 9 657.

À Savanne-Rivière-Noire, entre la troisième place qu'a prise Prakash Ramchurrun (15 833 voix) et celle d'Ezra Jhuboo (15 648 voix), il y a 185 voix d'écart. Au n°15 cette fois, Gilbert Bablee a recueilli 15 614 voix et Cader Sayed Hossen, 15 565 voix, soit 49 voix d'écart.

Surendra Dayal conteste l'élection de Pravind Jugnauth

Il dénonce les «irrégularités», les «bribes électoraux» et les «pratiques illégales» de l'Alliance Morisien lors de la compagne électorale pour les élections du 7 novembre.

Le candidat battu de l'Alliance Nationale au n°8, Quartier-Militaire-Moka, Surendra Dayal demande ainsi à la Cour suprême d'invalider l'élection de Pravind Jugnauth, de Leela Devi Dookun et de Yogida Sawmynaden dans cette circonscription. Le pétitionnaire s'est classé quatrième avec 12 290 votes.

Surendra Dayal a indiqué que pour obtenir les votes des personnes âgées, Pravind Jugnauth avait annoncé l'augmen- tation de la pension de vieillesse à Rs 9 000 dès décembre 2019 lors de la campagne électorale.

Un autre cas de «bribe électoral» est l'annonce portant sur la mise en application du rapport du Pay Research Bureau (PRB) pour janvier 2020 dans le seul but d'obtenir les votes des fonctionnaires, est-il d'avis.

Le Premier ministre a aussi promis de payer Rs 3 milliards à ceux ayant investi dans le plan Super Cash Back Gold et du Bramer Asset. Puis, il y a eu la promesse du paiement d'un boni de performance aux policiers, aux pompiers et aux gardes-chiourmes, relève Suren Dayal. Ce dernier de dénoncer également l'utilisation abusive qui a été faite de la Mauritius Broadcasting Corporation pendant la campagne.

Il est représenté par Me Gavin Glover, Senior Counsel, Me Robin Ramburn, Senior Counsel, et Me Hiren Jankee, avoué.

MMM : protestation aux nos1 et 19

Aucun candidat du MMM n'a été élu dans ce bastion mauve, au n°1, Grande- Rivière-Nord-Ouest-Port-Louis Ouest. Arianne NavarreMarie a fini à la 4e place avec 9 152 voix et les deux autres candidats, soit Patrice Armance et Dorine Chuckowry ont été élus avec 47 voix et 61 voix d'écart respectivement. Tandis qu'Arianne Navarre-Marie a été désignée députée correctif.

Les trois candidats battus de la circonscription n° 1, Arianne Navarre-Marie, Veda Baloomoody et Louis Catherine évoquent des irrégularités notées dans le registre des électeurs.

Ce, car 6 800 électeurs n'ont pu exercer leurs droits civiques le 7 novembre. Ils montrent également du doigt des irrégularités lors du scrutin car le Returning Officer n'a pas informé les candidats du nombre des bulletins de vote qui a été distribué dans les centres de vote.

Le jour du dépouillement, ont-ils indiqué, il y avait eu un «inordinate delay» entre le moment où les scellés ont été enlevés et où les urnes ont été apportées dans les différentes salles pour le dépouillement.

Ils ont aussi souligné qu'après la proclamation des résultats, il a été rapporté dans la presse que trois bulletins de vote utilisés ont été découverts en dehors du bureau de vote. Autant de raisons qui justifient, selon eux, un nouveau recomptage.

Ils ont retenu les services de Me Reza Uteem, avocat et l'avouée Ruwaydah Jaunbacus. Le parti mauve conteste aussi l'élection d'Ivan Collendavelloo au n°19, Stanley-Rose-Hill. Jenny Adebiro a terminé à la 4e place avec 8 867 voix contre 8 959 voix pour Ivan Collendavelloo.

Une différence de 92 voix. Jenny Adebiro, candidate battue de cette circonscription demande ainsi un nouveau recomptage des voix. Elle a également évoqué des irrégularités le jour du scrutin. Le MMM était représenté par Mes Veda Baloomoody et Reza Uteem.

Adrien Duval : «ces élections n'ont pas été 'free and fair'»

162 voix séparent le troisième élu de l'Alliance Morisien, Soobeersingh Dhunoo et Adrien Duval, candidat battu de l'Alliance Nationale dans la circonscription n°17, Curepipe-Midlands.

Comme les autres pétitionnaires, Adrien Duval met en avant les irrégularités notées le jour du scrutin. Il précise que les autorités concernées ont failli dans leur tâche d'assurer la sécurité des boîtes contenant les bulletins de vote pendant le transport des centres de vote aux centres de dépouillement.

Selon lui, ces élections n'ont pas été «free and fair». Car, dit-il, des bulletins de vote ont été retrouvés en dehors des centres de vote dans les circonscriptions nos3, 4 et 20. Il a retenu les services de Me Jacques Panglose, Me Kushal Lobine et Me Alexandre Henry Le Blanc, avocats et Me Pazhany Rangasamy, avoué.

Bulletin au no 3 : une série d'interrogatoires

Trois heures du matin. C'est l'heure à laquelle a pris fin la série d'interrogatoires dans les locaux du CCID, aux Casernes centrales, mercredi. Cela, dans le cadre du bulletin de vote retrouvé à proximité de l'école Idrice Goumany, au no 3 (Port-Louis Maritime-Port-Louis-Est), suivant les dernières élections générales. Il s'agit d'Hamad Sabir Macttom, un chauffeur de taxi de 41 ans ha- bitant Vallée-des-Prêtres ; d'Azam Salauroo, un garde de sécurité de 54 ans habitant rue Diego Garcia, Plaine-Verte ; et de Sheik Qalam Mandaree, un entrepreneur de 31 ans habitant lui aussi rue Diego Garcia, Plaine-Verte. Ils ont tous les trois nié connaître l'existence de ce bulletin de vote.

Hamad Sabir Macttom venait d'effectuer une course vers 23 heures lorsqu'il a été embarqué par une équipe du CCID. Il était assisté de Me Yousuf Ali Azaree lors de son interrogatoire. Le chauffeur de taxi a nié toutes les allégations faites à son encontre. Il a déclaré qu'il ne s'est pas rendu à l'école Idrice Goumany, étant donné qu'il ne vote pas à cet endroit. Et d'ajouter qu'il connaît comme tout le monde l'avocat Shakeel Mohamed. Son interrogatoire a pris fin aux alentours de 3 h 30, hier matin.

De son côté, Qalam Mandaree était dans son restaurant à Grand-Baie lorsque deux véhicules du CCID s'y sont rendus vers 23 heures mercredi. Le trentenaire, qui est aussi propriétaire d'une société de photographie, a été prié d'y prendre place à bord pour se rendre aux Casernes centrales. Aucune autre option ne lui a été donnée, fait ressortir Me Nadeen Hyderkhan, qui allait assister sa déposition, pendant une demi-heure. Qalam Mandaree a expliqué que sa société a été sollicitée par l'Alliance Nationale pendant la campagne électorale pour prendre des photos dans certaines circonscriptions.

C'est sur la base de certaines informations qu'Azam Salauroo a été convoqué au CCID. Il s'y est rendu vers 18 heures, mardi. Il a déclaré aux enquêteurs que Sheik Qalam Mandaree lui avait fait état de l'existence de ce bulletin de vote. Mais ce dernier a nié les faits qui lui sont reprochés.

Me Hyderkhan a déploré la manière de faire de la police dans cette affaire. Il n'y avait pas d'urgence, dit-il, d'emmener son client aux Casernes centrales vers 23 heures, pour seulement une demi-heure. Il n'y avait aucune accusation contre lui et sa déposition n'a pas été prise under warning. D'autant plus qu'il ne s'agissait pas d'une question de vie ou de mort.