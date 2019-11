Congo-Brazzaville: AIEA - Michel Warnau évalue l'exécution des projets de coopération technique

L'administrateur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a séjourné, du 18 au 22 novembre, à Brazzaville, dans le but de se rendre compte de l'évolution des projets menés par le pays en collaboration avec cette agence, en vue de leur mise en oeuvre dès janvier prochain.

Au terme de sa visite, Michel Warnau est allé restituer au ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, les échanges qu'il a eus avec les diffétentes institutions nationales concernées.

L'administrateur de l'AIEA pour le Congo a indiqué au ministre que l'objectif de sa mission était de se rendre compte de la progression des projets afin qu'ils soient mis en oeuvre le plus rapidement possible.

Selon lui, il a été question d'examiner certaines situations administratives du Congo par rapport à son agence, notamment les contributions financières qui peuvent avoir un impact négatif sur l'exécution des projets.

C'est ainsi qu'il a discuté avec les institutions de contre parties, dont celles qui coordonnent les projets de coopération technique au pays, précisément celles qui dépendent des ministères de l'Agriculture, de la Justice, de la Recherche scientifique, de la Santé, des Affaires étrangères.

Michel Warnau a, en outre, indiqué qu'avec les différents ministères, l'échange a porté sur les programmes et leur avenir, dans le cadre de la coopération, l'établissement de la législation et de la règlementation en matière de radio protection des circuits nucléaires, celles qui vont poser les bases pour que les applications nucléaires, déjà utilisées et celles qui le seront à l'avenir, puissent l'être de façon sûre et sécurisée en protégeant le public et l'environnement. Il s'agit de n'en tirer que les effets bénéfiques de ces applications, comme celles qui permettent de traiter les patients atteints du cancer.

L'administrateur de l'AIEA pour le Congo a poursuivi que ce pays est dans le processus d'adoption d'une loi qui vise à établir une infrastructure de règlementation en matière de radio protection, tout en espérant que cette loi pourrait être adoptée par le parlement congolais.

Parmi d'autres sujets abordés avec les autorités nationales, particulièrement avec la ministre en charge de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, celui du rapatriement des deux sources de cobalt 60 utilisées en radiothérapie au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville et les modalités d'acquisition d'un nouvel arsenal moderne en la matière pour ce centre. « Elles sont entreposées de façon sécurisée de telle sorte qu'on ne puisse pas avoir des problèmes immédiats, mais qu'elles soient réexportées vers le Canada qui les a vendues initialement », a dit Michel Warnau, ajoutant que cela se fera avec l'assistance technique et règlementaire de l'AIEA, en partenariat avec le Canada et les Etats-Unis.