Congo-Brazzaville: Teddy Benzo en showcase à Pointe-Noire

Le concert de l'artiste musicien rappeur, le 7 décembre au Plan B, précède d'autres productions scéniques d'ici à la fin de l'année et va permettre au public de savourer son riche répertoire.

L'immense talent de Teddy Benzo, son omniprésence sur la scène, la richesse des thématiques de ses chansons et son professionnalisme ne se démentent plus aujourd'hui, tant l'artiste a conquis les fans et férus des belles sonorités.

Autrefois appelé Benzular, Teddy Benzo fit ses débuts dans l'univers du hip-hop en 1990 au sein du groupe Impartial Def, jouant avec Poki Diama Star & Stone, deux artistes rappeurs.

Après le départ de ses deux coéquipiers pour l'Afrique de l'ouest et la France, il évolue avec Fuma Strong et adhère à la Production afro centrique (PAC). La chanson "Black jack lyrics", interprétée avec les membres de la PAC, notamment Fuma Strong, Djo Back, Ya Batamio, Obymarf, Kaysee M, Nex one... ,le révèle au grand public. C'est le début d'une longue et riche carrière qui fait aujourd'hui le bonheur de ses fans.

Amoureux et pratiquant du basket-ball, Teddy Benzo, attiré par ce sport, sa deuxième passion, va émigrer au Gabon puis en Afrique du Sud où il fera la connaissance de Cam (artiste rappeur gabonais) et Léon (Beatmaker & producteur originaire de la République démocratique du Congo).

Ensemble, ils mirent sur pied le label Large production. De cette structure va sortir le premier album de Cam : "Entre joie et peine". Après le départ de Léon pour des raisons professionnelles, Cam et Teddy Benzo décidèrent de monter le label Belle rage qui sort dans la foulée l'album "Caméducation".

Rentré au pays, Teddy Benzo, outre ses prestations artistiques en compagnie de ses amis Bakus et Doc Abdoulaye, lance le label Belle rage music qui se distingue dans la promotion culturelle à Pointe-Noire.

Signalons que ce showcase connaîtra la participation des artistes musiciens M F, Princee Kiki Aladji et du Groupe Ladipa.