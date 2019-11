Ile Maurice: Albion - Les Lions du Club Le Phare collectent tout ce qui est papier

Samedi dernier, les membres du Lions Club d'Albion Le Phare, qui a reçu sa charte le 7 mai 2019, ont organisé, dans la cour de la chapelle Notre Dame de la Mer, à Albion, une de leurs activités régulières, qui consiste à recueillir du papier sous toutes ses formes.

Cette activité a lieu à chaque trimestre et a permis au Club d'atteindre son objectif premier, qui était de collecter plus de trois tonnes de papier recyclable et ainsi réduire l'empreinte écologique.

En cette fin d'année scolaire, qui correspond généralement à une période de grand nettoyage, les membres du Lions Club, aidés par les Scouts d'Albion, ont pu collecter et trier des papiers, livres, cahiers, magazines, journaux, cartons et emballages, déposés à leur intention par les habitants d'Albion et ceux des régions avoisinantes.

«Cette activité nous permet d'aider une petite et moyenne entreprise de recyclage qui emploie une dizaine de personnes, d'embellir et d'ajouter des livres aux étagères des écoles primaires et secondaires fréquentées par des enfants de la communauté afin qu'ils soient prêts pour la prochaine rentrée scolaire et aussi montrer que l'on peut organiser un défilé de mode avec des matériaux recyclés et réduire le volume de déchets envoyés au centre d'enfouissement de Mare Chicose», précise le directeur de communication de Lions Club d'Albion Le Phare, Fabiani Balisson.

Priorités

Hormis la protection de l'environnement et le développement durable, le Lions Club d'Albion Le Phare se concentre sur cinq domaines de services prioritaires. Ces causes mondiales posent des défis importants à l'humanité.

«Dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, nous avons organisé une journée de dépistage à Albion et une Mega Heath Day le mois dernier à Petite Rivière. Ces activités visent à réduire la prévalence du diabète et à améliorer la qualité de vie des personnes diagnostiquées» dit-il.

Le Lions Club d'Albion Le Phare lance un appel aux Mauriciens afin que ceux-ci les soutiennent dans leurs projets d'avenir. «Nous organiserons, durant les prochaines semaines, un recyclage des lunettes.

Les paires collectées aideront à améliorer la qualité de vie des enfants et des adultes des communautés à faibles et moyens revenus dans la région ouest de l'île.

D'autres activités, qui seront organisées ultérieurement, ont pour but de pouvoir une alimentation saine pour tous et aider les enfants souffrant de cancer infantile à survivre et à s'épanouir.

Nous comptons sur la générosité de chaque Mauricien afin de nous aider à mener à bien ces projets» a souligné Fabiani Balisson.