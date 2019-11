Ile Maurice: Immobilier - 246 Edith Cavell Court appelé à redonner vie à la capitale

De nouveaux espaces bureaux et de loisirs afin d'aider Port-Louis à se régénérer. C'est ce que propose 246 Edith Cavell Court, qui ouvrira ses portes officiellement le 5 décembre à l'angle des rues Edith Cavell, Lord Kitchner et Barracks.

Ce nouveau centre, développé par Lavastone Properties, ex-Cim Property, le pôle immobilier du groupe Cim, au coût de Rs 500 millions, se veut un centre de référence qui s'étend sur 6 000 mètres carrés.

Outre des espaces bureaux et commerciaux, l'ancien emplacement qui abritait le génie civil, à la fin du XIXe siècle, comprend un espace de restauration et de bien-être (avec gym, salon de coiffure et spa express) ; et un autre dédié à l'art.

246 Edith Cavell Court s'articule autour d'un courtyard qui permet que le lieu, tout en respectant les contraintes d'un cadre professionnel, puisse vivre également en dehors des heures de bureau.

Le tout étant accessible aux professionnels travaillant sur place mais également au grand public.

Les promoteurs prévoient, à cet effet, de très nombreux services associés pour améliorer la vie des locataires. Soit l'aménagement et le design de leurs bureaux.

Réparti sur trois niveaux, l'immeuble comprend, au rez-de-chaussée, toute la zone Retail qui fait face à la rue Edith Cavell ainsi qu'à celle de Barracks.

Elle propose des marques locales ainsi qu'internationales qui se sont forgées une réputation. Parmi elles, citons The Wine Store, Mado, Galaxy, Patel Optics ; et des magasins de vêtements comme Springfeild et Cortefiel.

Le nouveau complexe vise à redynamiser la vie portlouisienne, expliquait le Chief Executive Officer de Lavastone Properties, Nicolas Vaudin, lors du démarrage de ce projet l'année dernière.

Selon lui, Edith Cavell Court va dans le droit fil d'autres projets d'infrastructure comme Victoria Urban Terminal, l'Odyssée, le light rail, la Cour suprême, le Caudan, Tower 88, entre autres, qui vont de manière systémique donner à Port-Louis les attributs incontournables d'une vraie capitale attractive.

Du coup, l'intérêt immédiat pour une entreprise de s'implanter dans la capitale ne se discute pas, selon certains acteurs du secteur. Car Port-Louis est synonyme de proximité par rapport à toutes les parties prenantes de l'activité économique.

Et ce, à l'instar de ces nombreuses compagnies, banques et institutions financières, administrations ou encore infrastructures portuaires.

Par ailleurs, 246 Edith Cavell Court vient poser de nouveaux standards car il respecte et réhabilite les constructions historiques toujours présentes sur le site. Tout en s'intégrant dans l'esthétique générale que l'on retrouve dans ce quartier de Port-Louis et qui fait la part belle à toute la dimension durable d'un tel développement, expliquent les promoteurs.