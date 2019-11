Sénégal: Système judiciaire - Me Malick décline les nouvelles orientations à l'horizon 2023

Dakar — Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Malick Sall, a décliné, vendredi, les nouvelles orientations du système judiciaire qui visent une justice indépendante, équitable, accessible et adaptée aux besoins des justiciables et des acteurs économiques, à l'horizon 2023.

"Dans le cadre de ses orientations, le ministère de la Justice se fixe à l'horizon 2023, la vision d'un système judiciaire indépendant, équitable, accessible, adapté aux besoins des justiciables et des acteurs économiques", a-t-il déclaré à l'Assemblée nationale, lors d ela plénière consacrée à l'examen du budget 2020 de son département ministériel.

Selon Me Sall, la nouvelle vision déclinée a pour objectif global d'assurer "le bon fonctionnement des systèmes judiciaire et pénitentiaire afin d'offrir, en toute indépendance, aux justiciables, aux détenus et aux citoyens, un service public accessible, efficace et efficient, à même de protéger les libertés, de garantir les droits individuels et collectifs et de promouvoir la bonne gouvernance".

Pour ce faire, cinq programmes ayant trait à la gestion administrative, à la justice judiciaire, à la protection judiciaire des enfants, à l'administration pénitentiaire, la bonne gouvernance et aux droits humains, seront ainsi mis en œuvre, a-t-il indiqué.

"Ces cinq programmes de développement permettront, par leur synergie et leurs effets, de promouvoir les principes fondamentaux de l'Etat de droit, des droits humains et de la justice", a fait savoir le garde des Sceaux.

Il estime que "la justice doit relever le défi fondamental du renforcement de l'Etat de droit" et également, "constituer un levier de bonne gouvernance par la régulation des rapports politiques, institutionnels, économiques et sociaux".

Ce qui suppose, selon lui, "un cadre juridique garantissant le respect des droits humains, la justice sociale, la protection des personnes et des biens, l'existence d'un système juridictionnel indépendant et apte à assurer l'application cohérente et uniforme de la loi".

"La traduction de cette nouvelle vision en acte doit passer d'abord par la révision du procès de Karim Wade, condamné de manière arbitraire pour des raisons politiques, conformément à la décision rendue récemment par le groupe de travail des Nations unies sur les Droits de l'Homme", a avancé la députée de l'opposition, Mame Diarra Fam.

Mais de l'avis du garde des Sceaux, la "décision rendue par ce groupe de travail et non par le comité des Droits de l'Homme, organe habilité, n'a aucune valeur contraignante".

Pour le député Déthié Fall du parti Rewmi, "la vision de cette justice indépendante, équitable, accessible et adaptée aux besoins des justiciables et des acteurs économiques sera impossible à atteindre, tant que des réponses politiques seront apportées aux questions de droit".

Il soutient que la première mesure à prendre, devrait être "le retrait du Président de la République du Conseil supérieur de la magistrature".