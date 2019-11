Angola: Le Sanatorium reçoit 200 cas de tuberculose/jour

Luanda — Deux cents cas de tuberculose (TB) sont diagnostiqués chaque jour à l'hôpital Sanatorium de Luanda, dont 90% chez des patients atteints du VIH.

Au cours des trois dernières années, la tuberculose a été la troisième cause de décès dans le pays, après le paludisme et les accidents de la route, et se caractérise par une faible couverture du réseau d'assistance de cas de pathologie, qui atteint 12% dans les unités de santé du Service National de Santé (SNS) au niveau national.

Selon le directeur du sanatorium de Luanda, Rodrigues Leonardo, qui s'adressait à la presse, en marge des VIE Journées scientifiques sous le slogan "En première ligne pour éliminer la tuberculose et contrôler le VIH / SIDA en Angola", par rapport à 2019, il y a eu une augmentation de 40 cas, avec un groupe spécifique qui attire l'attention, notamment les enfants comme objectif principal.

Le responsable a expliqué que plusieurs unités périphériques transféraient à l'hôpital Sanatorium tous les patients suspects de tuberculose et, à partir de ces transferts, nombre d'entre eux apparaissaient déjà avec des tests primaires suggérant une tuberculose.

Selon la source, le nombre au Sanatorium augmente en termes d'incidence, mais cela ne veut pas dire que le problème s'aggrave, mais simplement parce que les gens ont davantage confiance en ses soins.

En ce qui concerne l'abandon du traitement, malgré l'amélioration signalée, le problème persiste car près du quart des patients refusent de continuer.

Au sujet du stock de médicaments, il a dit qu'il n'y avait pas de rupture de première et de deuxième ligne. «Dans les dispositions provisoires prises à l'hôpital, il y a déjà des améliorations dans l'hébergement et les soins des utilisateurs.

Concernant des VIe Journées scientifiques, le responsable a affirmé qu'il s'agissait d'un espace de promotion et de diffusion de la production scientifique et technique de la communauté universitaire, fruit d'études et de recherches favorisant la socialisation du savoir et l'encouragement à la production de nouveaux savoirs.

A son tour, le secrétaire d'État à la Santé, Leonardo Inocencio, a assuré que l'Exécutif avait pour priorité la réduction de la morbidité due aux maladies transmissibles, notamment la tuberculose, grâce à des mesures de prévention, de promotion, de traitement complet et de réadaptation.