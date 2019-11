Angola: Le MPLA s'efforce de sortir le pays de l'endettement

Luanda — Le Président du MPLA, João Lourenço, a assuré vendredi à Luanda que le parti avait pour objectif principal de sortir le pays de l'endettement, par la promotion de l'investissement privé, pour le développement de différents secteurs de l'économie

Participants à la IIe session ordinaire du Comité Central du MPLA

João Lourenço, qui s'exprimait à l'ouverture de la IIe session ordinaire du Comité central du MPLA, a rappelé qu'après les années d'or du boom pétrolier "qui a créé, parmi nous, le faux sentiment de richesse et d'abondance qui nous a conduit à l'ostentation, l'objectif est maintenant d'essayer de sortir le pays de la dette, ce qui n'est possible qu'avec la diversification de l'économie".

Il a ajouté qu'il était nécessaire de retrousser les manches pour que la contribution des secteurs de la pêche, de l'industrie, du tourisme et des autres secteurs de l'économie représente une part de plus en plus importante du produit intérieur brut (PIB) et des recettes d'exportation, s'approchant ou voire rivalisant ce que le secteur pétrolier représente aujourd'hui.

Il a précisé que la réforme de la structure de l'économie nationale était un processus un peu long qui requiert rigueur et persévérance, mais c'est la voie inévitable à suivre, s'alignant à l'expression "améliorer ce qui est bien et corriger en ce qui concerne l'économie".

"Nous ne pouvions pas continuer à garder les paradigmes précédents en croisant les bras et en laissant les choses demeurer inchangées", a-t-il déclaré, ajoutant que les réformes en cours dans le pays arrivent un peu tard, car si elles étaient mises en œuvre avant, le pays aurait aujourd'hui une économie plus solide et durable.

João Lourenço, également Président de la République, a expliqué que les réformes n'étaient pas imposées par le Fonds monétaire international (FMI).

Il a estimé que l'idée que le pays jouissait d'une santé économique robuste était fausse, illusoire et trompeuse, ce qui, si elle devait prévaloir, "nous mènerait inévitablement au bord du précipice".

Devant les membres de son parti, João Lourenço a souligné que le Gouvernement supporté par le MPLA entend créer une véritable économie de marché dans laquelle l'État doit remplir le rôle qui est réservé et le secteur privé s'affirmer en tant qu'acteur dynamique pour accroître les exportations et l'offre d'emploi.

Pour que cela se réalise, "il est inévitable de changer les mentalités, les attitudes et les comportements, à commencer par les militants du MPLA eux-mêmes qui, en principe, doivent être optimistes et croire au succès des réformes en cours".

Il a affirmé que l'Exécutif était ferme et résolu à continuer à travailler en écoutant les contributions, les conseils et les avertissements d'académiciens et d'associations professionnelles, afin d'obtenir les résultats souhaités et déjà définis, tels que l'augmentation diversifiée de la production nationale, ainsi que l'accès à l'électricité et au logement.

Pour encourager le secteur privé, le leader du parti a dit que l'Exécutif se rapprocherait du monde des affaires, dialoguerait et se rendrait de plus en plus dans des entreprises privées conformément aux objectifs du PRODESI, notamment d'accroître les exportations et de remplacer les importations.

A cet effet, il a souligné que "le détenteur du pouvoir exécutif sera le premier à donner l'exemple". Solidarité avec les victimes de la sécheresse Dans son discours, le Président du MPLA a exprimé sa solidarité avec les populations du sud du pays touchées par la sécheresse.

"L'ensemble du peuple angolais, ainsi que diverses entités étrangères, ont sympathisé avec les victimes de leurs souffrances atroces, rejoignant les efforts de l'Exécutif pour sauver des vies et minimiser les pénuries de nourriture, d'eau, de vêtements et de médicaments", a-t-il indiqué.

La réunion, qui se tient au centre de conférence de Belas, au sud de Luanda, comprend notamment des informations sur l'exécution du programme d'urgence contre la sécheresse dans le sud du pays.

Elle évaluera également le plan annuel du projet et des événements du parti et le projet de budget annuel du MPLA pour 2020.

L'ordre du jour prévoit également l'analyse du projet de résolution sur la suspension de Victoria Izata en tant que membre de cet organe, ainsi que d'autres questions relatives au Comité de discipline et de contrôle du Comité central.

Le Comité central du parti au pouvoir en Angola compte 497 membres.